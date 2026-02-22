Assine
Conheça a lista da Igreja Católica que censurou intelectuais de renome

Redação Flipar
    Neste dia 14/06, completam-se 58 anos da abolição do Índice dos Livros Proibidos, também conhecido como “Index Librorum Prohibitorum”. Conheça mais sobre artefato histórico e controverso!

     Foto: wikimedia commons Jl FilpoC
    O livro serviu como uma ferramenta de censura que vigorou por mais de 400 anos, de 1559 a 1966, marcando um período de controle rigoroso sobre o conhecimento e as ideias.

     Foto: wikimedia commons Drw1
    O surgimento do Índice se deu no contexto da Reforma Protestante e do Concílio de Trento (1545-1563).

    Foto: wikimedia commons/domínio público
    A lista foi elaborada pela primeira vez em 1559 pelo então Papa Paulo IV.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    O objetivo do índice era proteger a fé e a moral dos fiéis, evitando que eles fossem expostos a ideias consideradas heréticas ou imorais.

     Foto: pixabay
    Entre outras coisas, o Index visava principalmente limitar o acesso a obras que questionavam a doutrina e a autoridade do Papa.

     Foto: stempow/Pixabay
    Além disso, o índice queria manter a hegemonia ideológica da Igreja em um período de surgimento de grandes intelectuais.

     Foto: Aaron Burden Unsplash
    O Index era elaborado e atualizado periodicamente pela Congregação do Índice, um órgão da Cúria Romana.

     Foto: wikimedia commons/Bartleby08
    A inclusão de um livro na lista significava a proibição total de sua leitura, tradução, posse e venda dessa obra.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    O impacto do Index foi significativo, moldando o panorama cultural e intelectual da época. Vários autores renomados e obras conceituadas foram censurados, limitando o acesso ao conhecimento e à livre expressão.

     Foto: StockSnap/Pixabay
    Ao longo dos séculos, o Index incluiu uma vasta gama de obras e autores de diversas áreas do conhecimento. Conheça alguns dos principais!

     Foto: iammarco Boscaro Unsplash
    Galileu Galilei: Físico e astrônomo italiano, proibido por defender o heliocentrismo, contrariando a visão geocêntrica da Igreja.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Nicolau Copérnico: Astrônomo polonês, autor da obra “De Revolutionibus Orbium Coelestium”, que propôs o heliocentrismo.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    René Descartes: Filósofo francês, considerado um dos fundadores do racionalismo moderno.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    John Locke: Filósofo inglês, precursor do liberalismo político e do empirismo.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Voltaire: Filósofo e escritor francês, um dos principais nomes do Iluminismo, crítico ferrenho da Igreja Católica.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Victor Hugo: Romancista, poeta e dramaturgo francês, conhecido por obras como “Os Miseráveis” e “O Corcunda de Notre Dame”.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Giordano Bruno: O filósofo italiano foi incluído no Índice por suas ideias cosmológicas e teológicas que desafiavam a doutrina católica, incluindo a pluralidade dos mundos e a infinitude do universo.

     Foto: wikimedia commons
    Immanuel Kant: O filósofo alemão teve algumas de suas obras incluídas no Índice, incluindo “Critique of Pure Reason”, devido a suas ideias sobre a autonomia da razão e a religião.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Jean-Jacques Rousseau: O filósofo suíço teve suas obras, como “Emile, ou De l’éducation” e “Du Contrat Social”, incluídas no Índice devido às suas ideias sobre a educação e a política, que eram vistas como subversivas pela Igreja.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Com o passar do tempo, a efetividade do Index diminuiu gradativamente. O avanço da imprensa, a crescente contestação à autoridade da Igreja e a mudança no panorama cultural tornaram a censura cada vez mais insustentável.

     Foto: Aaron Burden Unsplash
    Em 1966, o Concílio Vaticano II revogou o Index Librorum Prohibitorum, reconhecendo a importância da liberdade de expressão e a necessidade de diálogo com outras culturas e ideias.

     Foto: Simone Savoldi/Unsplash
