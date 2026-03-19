Bairros de BH e de Ibirité podem ficar sem água nesta quinta (19)
Manutenção emergencial poderá prejudicar o abastecimento de água nas duas cidades até às 19 horas desta quinta
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Uma manutenção emergencial poderá causar intermitência no abastecimento de água, nesta quinta-feira (19/3), em Belo Horizonte (MG) e em Ibirité (MG), na Região Metropolitana, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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Os bairros de Lindeia, na Região do Barreiro em BH e os bairros Durval De Barros, José Do Prado, Regina e Washington Pires em Ibirité poderão ficar sem água até as 19h desta quinta.
A Copasa destaca que, nesse caso, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.
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Devido a outra manutenção, outros 11 bairros da capital também poderão ter intermitência no abastecimento até as 22h. Confira a lista:
- Acaiaca
- Beira Linha
- Ermelinda
- Grotinha
- Jardim Montanhês
- Monsenhor Messias
- Nazaré
- Paulo VI
- São Francisco
- São Gabriel
- Vista Do Sol