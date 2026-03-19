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Bairros de BH e de Ibirité podem ficar sem água nesta quinta (19)

Manutenção emergencial poderá prejudicar o abastecimento de água nas duas cidades até às 19 horas desta quinta

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
19/03/2026 10:46

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Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta (19); veja lista
Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta (19); veja lista crédito: FreePik

Uma manutenção emergencial poderá causar intermitência no abastecimento de água, nesta quinta-feira (19/3), em Belo Horizonte (MG) e em Ibirité (MG), na Região Metropolitana, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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Os bairros de Lindeia, na Região do Barreiro em BH e os bairros Durval De Barros, José Do Prado, Regina e Washington Pires em Ibirité poderão ficar sem água até as 19h desta quinta.

A Copasa destaca que, nesse caso, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.

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Devido a outra manutenção, outros 11 bairros da capital também poderão ter intermitência no abastecimento até as 22h. Confira a lista:

  • Acaiaca
  • Beira Linha
  • Ermelinda
  • Grotinha
  • Jardim Montanhês
  • Monsenhor Messias
  • Nazaré
  • Paulo VI
  • São Francisco
  • São Gabriel
  • Vista Do Sol

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