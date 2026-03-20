Vídeo flagra muro desabando por causa da chuvas no interior de MG

A queda de um muro sobre uma residência foi registrada em vídeo em Varginha (MG), no Sul do estado. O caso ocorreu nessa quinta-feira (19/3), na Avenida dos Tachos, no Bairro Sagrado Coração, quando chovia na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de risco de desabamento. Os militares constataram que o imóvel apresentava comprometimento estrutural significativo, principalmente na lateral, que já havia cedido parcialmente.

Além da chuva, a situação pode ter sido agravada por intervenções em um terreno vizinho, onde uma obra em fase inicial teria retirado parte do solo próximo à divisa, comprometendo a sustentação da estrutura.

Durante a vistoria, foram identificadas fissuras extensas, deslocamentos e ruptura de elementos da construção, indicando risco iminente de colapso. Os moradores já haviam deixado o imóvel depois de perceberem estalos e movimentações na estrutura.

Enquanto os bombeiros atuavam na ocorrência, houve agravamento da situação, com o desabamento do muro e de parte da edificação, momento que foi registrado em vídeo.

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Houve apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. A área foi isolada e os moradores foram orientados a não retornar ao imóvel. A Defesa Civil foi acionada e assumiu as avaliações técnicas. A concessionária de energia desligou a rede elétrica da casa, de forma preventiva.