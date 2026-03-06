‘Homem incrível’, diz esposa do filho do dono do lar de idosos que desabou

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A morte de Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, foi vista com muita comoção por amigos, familiares e conhecidos. Nas redes sociais, a esposa, Sâmia Nunes Maximiano, o descreveu como um "homem incrível".

"Renatinho era um homem incrível, um ser de coração enorme e muito honesto!", disse em um post. "Te amarei pra sempre e, pode deixar que vou dar o mundo pela nossa pequena. Não vai faltar nada nunca pra ela", completou.

Renatinho morreu no desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas morreram devido ao incidente.

Outras pessoas também lamentaram a tragédia. Uma conhecida publicou: "Renatinho, pra sempre vou lembrar de você. Sempre alegre, se preocupando com todos e sendo um pai e marido maravilhoso".

Ele será velado na tarde desta sexta-feira (6/3), no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Renato deixa a filha de apenas 2 anos e a esposa, de 31, que foram resgatadas dos escombros ontem.

Quando o corpo foi encontrado ontem, vizinhos, familiares e amigos que estavam nas proximidades da área do desabamento ficaram comovidos. Ele era conhecido pelo carinho com os idosos da casa.

Mais cedo, o tio da vítima afirmou que o irmão dele, Renato (pai de Renatinho), foi resgatado juntamente com a esposa. No entanto, o sobrinho ainda estava soterrado.

"A neta e a esposa estão bem, fazendo radiografias. Estamos esperando as repostas para saber do Renatinho. Segundo informações do pessoal, ele está consciente, conversando", disse ao MG no Ar, na TV Record, ontem pela manhã.

Como foi o desabamento?

O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Oito pessoas foram resgatadas.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.

O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.

Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.

Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.

Quem eram as vítimas?