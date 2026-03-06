‘Homem incrível’, diz esposa do filho do dono do lar de idosos que desabou
Renatinho, de 31 anos, deixa a filha e a esposa, que foram resgatadas do desabamento. Ele também era responsável pela academia que funcionava em um dos andares
A morte de Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, foi vista com muita comoção por amigos, familiares e conhecidos. Nas redes sociais, a esposa, Sâmia Nunes Maximiano, o descreveu como um "homem incrível".
"Renatinho era um homem incrível, um ser de coração enorme e muito honesto!", disse em um post. "Te amarei pra sempre e, pode deixar que vou dar o mundo pela nossa pequena. Não vai faltar nada nunca pra ela", completou.
Renatinho morreu no desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas morreram devido ao incidente.
Outras pessoas também lamentaram a tragédia. Uma conhecida publicou: "Renatinho, pra sempre vou lembrar de você. Sempre alegre, se preocupando com todos e sendo um pai e marido maravilhoso".
Ele será velado na tarde desta sexta-feira (6/3), no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Renato deixa a filha de apenas 2 anos e a esposa, de 31, que foram resgatadas dos escombros ontem.
Quando o corpo foi encontrado ontem, vizinhos, familiares e amigos que estavam nas proximidades da área do desabamento ficaram comovidos. Ele era conhecido pelo carinho com os idosos da casa.
Mais cedo, o tio da vítima afirmou que o irmão dele, Renato (pai de Renatinho), foi resgatado juntamente com a esposa. No entanto, o sobrinho ainda estava soterrado.
"A neta e a esposa estão bem, fazendo radiografias. Estamos esperando as repostas para saber do Renatinho. Segundo informações do pessoal, ele está consciente, conversando", disse ao MG no Ar, na TV Record, ontem pela manhã.
Como foi o desabamento?
O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Oito pessoas foram resgatadas.
De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.
O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.
Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.
Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.
Quem eram as vítimas?
- Idosa de 87 anos, encontrada antes de 6h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 68 anos, encontrado por volta de 10h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 10h50 de quinta-feira (5/3)
- Renatinho, filho do dono do lar de idosos, de 31 anos, encontrado por volta de 11h20 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 12h30 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 69 anos, encontrado por volta de 13h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 87 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 88 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 99 anos, encontrada por volta de 23h30 de quinta-feira (5/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 0h40 desta sexta-feira (6/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 4h desta sexta-feira (6/3)
- Idosa de 77 anos, encontrada por volta de 6h desta sexta-feira (6/3)