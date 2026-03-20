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ATENÇÃO, MORADORES!

Centenas de bairros de BH e Grande BH podem ficar sem água nesta sexta (20)

Segundo a companhia o motivo é uma manutenção emergencial na rede. Segundo a companhia, residências com caixas d'água podem não sofrer impactos

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
20/03/2026 11:57

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É necessário sempre lavar as mãos, também, após mexer em alimentos crus, pois os patógenos podem ser transferidos para outros produtos se as mãos não estiverem higienizadas. Ou seja, sempre que manipular um alimento, procure uma torneira e faça a higiene para não transferir bactérias para outros locais.
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. crédito: Marcello Casal jr / Agencia Brasil

Centenas de bairros de Belo Horizonte e outras sete cidades da Região Metropolitana podem ficar sem água nesta sexta-feira (20/3). De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o motivo é uma manutenção operacional na rede (confira a lista de bairros atingidos abaixo).

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Segundo a Copasa, a previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da manhã desta sexta (20).

 

Leia Mais

A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados em Belo Horizonte

Aarão Reis
Acaiaca
Aeroporto
Alípio de Melo
Alpes
Alto Barroca
Alto Vera Cruz
Álvaro Camargos
Ambrosina
Ana Lúcia
Anchieta
Andiroba
Antônio Ribeiro de Abreu
Aparecida
Aparecida Sétima Seção
Apiá
Apolônia
Bacurau
Baleia
Bandeirantes
Barão Homem de Melo I
Barão Homem de Melo III
Barão Homem de Melo IV
Barro Preto
Barroca
Beija-Flor
Beira-Linha
Bela Vitória
Belém
Belmonte
Betânia
Biquinhas
Boa Esperança
Boa União I
Boa União II
Boa Viagem
Boa Vista
Bom Jesus
Bonfim
Braúnas
Buritis
Cachoeirinha
Caetano Furquim
Caiçara Adelaide
Caiçaras
Calafate
Campo Alegre
Camponesa III
Campus da UFMG
Canaã
Canadá
Candelária
Capitão Eduardo
Carlos Prates
Carmo
Casa Branca
Castelo
Cenáculo
Centro
Céu Azul
Chácara Leonina
Cidade Jardim
Cidade Jardim Taquaril
Cidade Nova
Cinquentenário
Colégio Batista
Concórdia
Cônego Pinheiro
Cônego Pinheiro A
Conj. Hab. Lagoa
Conjunto Betânia
Conjunto Capitão Eduardo
Conjunto Celso Machado
Conjunto Floramar
Conjunto Jardim Filadélfia
Conjunto Lagoa
Conjunto Minascaixa
Conjunto Paulo VI
Conjunto Providência
Conjunto Santa Maria
Conjunto Serra Verde
Conjunto Taquaril
Copacabana
Coqueiros
Coração de Jesus
Cruzeiro
Da Graça
Das Indústrias I
Dom Bosco
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Clara
Engenho Nogueira
Ermelinda
Esperança Granja
Esplanada
Estoril
Estrela
Estrela do Oriente
Etelvina Carneiro
Europa
Eymard
Fazendinha
Fernão Dias
Flamengo
Floramar
Floresta
Frei Leopoldo
Funcionários
Gameleira
Garças
Glória
Goiânia
Grajaú
Granja de Freitas
Granja Werneck
Grota
Grotinha
Guanabara
Guarani
Guarata
Gutierrez
Havaí
Heliópolis
Horto
Horto Florestal
Inconfidência
Indaiá
Ipê
Ipiranga
Itapoã
Itatiaia
Jaqueline
Jaraguá
Jardim América
Jardim Atlântico
Jardim dos Comerciários
Jardim Felicidade
Jardim Getsêmani
Jardim Guanabara
Jardim Leblon
Jardim Montanhês
Jardim São José
Jardim Vitória
João Alfredo
Jonas Veiga
Juliana
Lagoa
Lagoinha
Lagoinha Leblon
Lajedo
Laranjeiras
Leonina
Letícia
Liberdade
Lourdes
Luxemburgo
Madri
Mala e Cuia
Manacás
Mantiqueira
Marajó
Marçola
Maria Goretti
Maria Helena
Maria Teresa
Maria Virgínia
Mariano de Abreu
Mariquinhas
Marmiteiros
Minas Caixa
Minaslândia
Mirante
Mirtes
Monsenhor Messias
Monte Azul
Montes Claros
Morro das Pedras
Morro dos Macacos
Nazaré
Nossa Senhora da Aparecida
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora da Glória
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora do Rosário
Nova América
Nova Cachoeirinha
Nova Esperança
Nova Floresta
Nova Gameleira
Nova Granada
Nova Suíça
Nova Vista
Nova York
Novo Aarão Reis
Novo Glória
Novo Lajedo
Novo São Lucas
Novo Tupi
Ouro Minas
Ouro Preto
Padre Eustáquio
Palmares
Palmeiras
Pantanal
Paquetá
Paraíso
Parque Copacabana
Parque São José
Parque São Pedro
Paulo VI
Pedreira Prado Lopes
Penha
Pindorama
Pindura-Saia
Pirajá
Piratininga (VN)
Pirineus
Planalto
Pompéia
Pousada Santo Antônio
Prado
Primeiro de Maio
Providência
Renascença
Ribeiro de Abreu
Rio Branco
Rosa Leão
Sagrada Família
Salgado Filho
Santa Amélia
Santa Branca
Santa Cruz
Santa Efigênia
Santa Inês
Santa Lúcia
Santa Mônica
Santa Rosa
Santa Sofia
Santa Tereza
Santa Terezinha
Santana do Cafezal
Santo Agostinho
Santo André
Santo Antônio
São Benedito
São Bento
São Bernardo
São Cristóvão
São Francisco
São Francisco das Chagas
São Gabriel
São Geraldo
São Gonçalo
São João Batista
São João Batista (VN)
São Jorge I
São Jorge II
São Jorge III
São José
São Lucas
São Luiz
São Marcos
São Paulo
São Pedro
São Salvador
São Sebastião
São Tomaz
São Vicente
Satélite
Saudade
Savassi
Senhor dos Passos
Serra
Serra Verde
Serrano
SESC
Silveira
Sion
Solimões
Suzana
Taquaril
Tiradentes
Três Marias
Trevo
Tupi A
Tupi B
União
Universitário
Universo
Urca
Várzea da Palma
Venda Nova
Vera Cruz
Vila Aeroporto
Vila Aeroporto Jaraguá
Vila Antena
Vila Bandeirantes
Vila Boa Vista
Vila Cachoeirinha
Vila Calafate
Vila Califórnia
Vila Canto do Sabiá
Vila Clóris
Vila Copacabana
Vila da Amizade
Vila da Área
Vila da Paz
Vila de Sá
Vila Dias
Vila do Pombal
Vila dos Anjos
Vila Esplanada
Vila Inestan
Vila Ipiranga
Vila Jardim Leblon
Vila Jardim São José
Vila Maloca
Vila Mantiqueira
Vila Maria
Vila Minaslândia
Vila Nossa Senhora Aparecida
Vila Nossa Senhora do Rosário
Vila Nova
Vila Nova Cachoeirinha I
Vila Nova Cachoeirinha II
Vila Nova Cachoeirinha IV
Vila Novo São Lucas
Vila Ouro Minas
Vila Paquetá
Vila Paraíso
Vila Paris
Vila Piratininga Venda Nova
Vila Primeiro de Maio
Vila Real II
Vila Rica
Vila Santa Mônica
Vila Santa Rosa
Vila Santo Antônio
Vila Santo Antônio Barroquinha
Vila São Dimas
Vila São Domingos
Vila São Francisco
Vila São Gabriel
Vila São Geraldo
Vila São João Batista
Vila São Paulo
Vila São Rafael
Vila Satélite
Vila SESC
Vila Sumaré
Vila Sumaré (BA)
Vila Suzana I
Vila Suzana II
Vila Tiradentes
Vila União
Vila Vera Cruz I
Vila Vera Cruz II
Vista Alegre
Vista do Sol
Vitória
Xodó-Marize
Zilah Spósito

Contagem 

Jardim Pérola
Parque Novo Progresso
Parque Recreio

 

 Nova Lima 

Alto das Quintas
Alto do Gaia
Alvorada
Antônio Horta
Areião do Matadouro
Barra do Céu
Bela Fama
Bela Vista
Boa Vista
Bom Jardim
Bonfim
Bosque Residencial Jambreiro
Cabeceiras
Campo do Pires
Canto da Mata II
Cariocas
Cascalho
Centro
Chácara Bom Retiro
Chácara dos Cristais
Chácara Silveira Ramos
Conj. Hab. Paulo Gaetani
Conjunto Hab. Paulo Gaetani
Cristais
Cristais Curitiba
Cristais II
Cruzeiro
Fazenda do Benito
Galo Novo
Galo Velho
Honório Bicalho
Ipê
Ipê da Serra
Jardim Canadá
Jardim das Américas
Jardim Serrano
José de Almeida
Le Cottage
Matadouro
Matozinhos
Mina d’Água
Mina d’Água de Baixo
Mingu
Mirante da Mata
Nossa Senhora de Fátima
Olaria
Oswaldo Barbosa Pena II
Ouro Velho Mansões
Parque Aurilândia
Parque Santo Antônio
Pasto da Balança
Pau Pombo
Quintas
Quintas do Sol
Quintas II
Resende
Residencial Sul
Residencial Vale das Araras
Retiro
Rosário
Santa Rita
Silicóticos
Solar de Santa Rita
Vale da Esperança
Vale do Sol
Vale dos Cristais
Vila Aparecida
Vila Industrial I
Vila Industrial II
Vila Ipê Amarelo
Vila Lacerda
Vila Madeira
Vila Maria do Carmo
Vila Marize
Vila Monte Castelo
Vila Nova Betânia
Vila Nova Suíça
Vila Odete
Vila Operária
Vila Padre Valeriano
Vila Passos
Vila São José – Primeira Seção
Vila São José – Segunda Seção
Vila São José – Terceira Seção
Vila São Luiz
Village Royale
Ville de Montagnes

Raposos

Água Limpa
Barracão Amarelo
Bela Vista
Boa Vista
Centro
Galo Velho
Margem da Linha
Matadouro
Morro das Bicas
Novo Horizonte
Ponte de Ferro
Quintas da Mata
Recanto Feliz
São Domingos
São Judas Tadeu
Tocantins
Varella
Várzea do Sítio
Vila Bela
Vila Vitória

 

Sabará

Adelmolândia
Adelmolândia II
Águas Férreas
Alto Bela Vista
Alto Boa Vista
Alto do Cabral
Alto do Fidalgo
Alto Vila São José
Alvorada
Amélia Moreira
Ana Lúcia
Arraial Velho
Borba Gato
Borges
Cabral
Caieira
Campinas
Centro
Condomínio Eugénie Scharle
Condomínio Jardim dos Borges
Conjunto Hab. Morada da Serra
Córrego da Ilha
Dist. Ind. Op. Raimundo Fantini
Distrito Ind. Simão da Cunha
Esplanada
Fogo Apagou
Gaia
Galego
General Carneiro
Granja de Freitas
Itacolomi
Jardim Castanheira
Mangabeiras
Mangueiras Nossa Senhora de Fátima
Marzagão
Morro da Cruz
Morro São Francisco
Mundo Velho
Nações Unidas
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora do Ó
Nova Vista
Novo Alvorada
Novo Alvorada Barraginha
Novo Horizonte
Novo Santa Inês
Paciência
Padre Chiquinho
Praia dos Bandeirantes
Rio Negro
Rosário
Rosário II
Rosário III
Rosário III Itacolomi
Rosário III Vila dos Coqueiros
Santana
Santo Antônio
Santo Antônio de Roças Grandes
Serranos
Siderúrgica
Sobradinho
Terra Santa
Valparaíso
Valparaíso II
Várzea do Moinho
Vila Bom Retiro
Vila do Triângulo
Vila dos Coqueiros
Vila Esperança
Vila Eugênio Rossi
Vila Francisco de Moura
Vila Mangueiras
Vila Michel
Vila Rica
Vila Santa Cruz
Vila Santa Rita
Vila Santo Antônio de Pádua
Vila São José
Vila São Sebastião
Villa Real
Vitória

Santa Luzia

Adeodato
Alto da Maravilha
Asteca
Bagaço
Baronesa
Barreiro do Amaral
Bela Vista
Belo Vale
Bicas
Bom Destino
Bom Jesus
Bonanza
Camelos
Capitão Eduardo
Castanheira
Centro
Chácaras Gervásio Lara
Chácaras Recanto Flamboyant
Chácaras Santa Inês
Colorado
Condomínio Estâncias dos Lagos
Condomínio Recanto da Mata
Condomínio Recanto do Luar
Condomínio Retiro do Recreio
Conjunto Hab. Carreira Comprida
Córrego Frio
Córrego Tenente
Cristina
Distrito Ind. Simão da Cunha
Dona Rosarinha
Duquesa I
Duquesa II
Esplanada
Fazendinha do Barão
Fecho
Frimisa
Gameleira
Gameleira II
Idulipe
Imperial
Industrial Americano
Jaqueline
Kennedy
Liberdade
Londrina
Luxemburgo
Maria Adélia
Maria Antonieta
Mata dos Ipês
Mirante do Barão
Monte Carlo
Morada do Rio
Moreira
Nossa Senhora das Graças
Nossa Senhora do Carmo
Nova Conquista
Nova Esperança
Novo Centro
Padre Miguel
Parque Boa Esperança
Parque Nova Esperança
Pérola Negra
Petrópolis I
Petrópolis II
Pinhões
Ponte Grande
Ponte Pequena
Pousada Del Rey
Quarenta e Dois
Rio das Velhas
Santa Helena
Santa Matilde
Santa Mônica
São Benedito
São Cosme
São Cosme de Cima
São Francisco
São Geraldo
São João Batista
Sítio Esparra
Vale das Acácias
Vale dos Coqueiros
Vila das Mansões
Vila Íris
Vila Olga
Vila Parnaso
Vila Santa Rita de Cássia
Vila Santo Antônio
Vila São Mateus
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