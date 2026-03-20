Centenas de bairros de BH e Grande BH podem ficar sem água nesta sexta (20)

Jardim Pérola
Parque Novo Progresso
Parque Recreio
Nova Lima
Alto das Quintas
Alto do Gaia
Alvorada
Antônio Horta
Areião do Matadouro
Barra do Céu
Bela Fama
Bela Vista
Boa Vista
Bom Jardim
Bonfim
Bosque Residencial Jambreiro
Cabeceiras
Campo do Pires
Canto da Mata II
Cariocas
Cascalho
Centro
Chácara Bom Retiro
Chácara dos Cristais
Chácara Silveira Ramos
Conj. Hab. Paulo Gaetani
Conjunto Hab. Paulo Gaetani
Cristais
Cristais Curitiba
Cristais II
Cruzeiro
Fazenda do Benito
Galo Novo
Galo Velho
Honório Bicalho
Ipê
Ipê da Serra
Jardim Canadá
Jardim das Américas
Jardim Serrano
José de Almeida
Le Cottage
Matadouro
Matozinhos
Mina d’Água
Mina d’Água de Baixo
Mingu
Mirante da Mata
Nossa Senhora de Fátima
Olaria
Oswaldo Barbosa Pena II
Ouro Velho Mansões
Parque Aurilândia
Parque Santo Antônio
Pasto da Balança
Pau Pombo
Quintas
Quintas do Sol
Quintas II
Resende
Residencial Sul
Residencial Vale das Araras
Retiro
Rosário
Santa Rita
Silicóticos
Solar de Santa Rita
Vale da Esperança
Vale do Sol
Vale dos Cristais
Vila Aparecida
Vila Industrial I
Vila Industrial II
Vila Ipê Amarelo
Vila Lacerda
Vila Madeira
Vila Maria do Carmo
Vila Marize
Vila Monte Castelo
Vila Nova Betânia
Vila Nova Suíça
Vila Odete
Vila Operária
Vila Padre Valeriano
Vila Passos
Vila São José – Primeira Seção
Vila São José – Segunda Seção
Vila São José – Terceira Seção
Vila São Luiz
Village Royale
Ville de Montagnes
Raposos
Água Limpa
Barracão Amarelo
Bela Vista
Boa Vista
Centro
Galo Velho
Margem da Linha
Matadouro
Morro das Bicas
Novo Horizonte
Ponte de Ferro
Quintas da Mata
Recanto Feliz
São Domingos
São Judas Tadeu
Tocantins
Varella
Várzea do Sítio
Vila Bela
Vila Vitória
Sabará
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Adelmolândia II
Águas Férreas
Alto Bela Vista
Alto Boa Vista
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Alto do Fidalgo
Alto Vila São José
Alvorada
Amélia Moreira
Ana Lúcia
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Borba Gato
Borges
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Condomínio Eugénie Scharle
Condomínio Jardim dos Borges
Conjunto Hab. Morada da Serra
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Dist. Ind. Op. Raimundo Fantini
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