Chove forte em regionais de BH neste sábado (21/03)

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

As regionais Centro-Sul e Leste registram chuva forte na tarde deste sábado (21/3), em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal.

Mais cedo, o órgão emitiu alerta de pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até 8h de domingo (22/3).

Quais as recomendações durante a chuva?

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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*Matéria em atualização