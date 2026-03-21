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Chove forte em regionais de BH neste sábado (21/03)

A Defesa Civil emitiu alerta para pancadas de chuva na capital até 8h de domingo (22/3)

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/03/2026 17:10 - atualizado em 21/03/2026 17:22

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Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês
Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A.Press

As regionais Centro-Sul e Leste registram chuva forte na tarde deste sábado (21/3), em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal. 

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Mais cedo, o órgão emitiu alerta de pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até 8h de domingo (22/3).

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Quais as recomendações durante a chuva?

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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 *Matéria em atualização

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