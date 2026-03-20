Temporal faz Parque da Serra do Cipó fechar acessos

Devido a um temporal, o Parque Nacional da Serra do Cipó anunciou nesta sexta-feira (20/3) o fechamento de todas as portarias por tempo indeterminado. A medida foi divulgada nas redes sociais da área de preservação. Na mesma publicação, uma foto e um vídeo mostram a principal portaria alagada e tomada por forte enxurrada.

Localizado a 39 quilômetros de Belo Horizonte, o distrito da Serra do Cipó faz parte da cidade de Santana do Riacho, na Região Central de Minas. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que o município está entre os 472 em alerta laranja em Minas Gerais. O aviso é válido até o fim deste sábado (21/3).

Segundo o instituto, as cidades podem enfrentar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Assim como ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Na postagem, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) alertou que todas as nove entradas por onde é possível acessar o parque estão interditadas. As portarias Areias, Retiro e Alto Palácio dão acesso às cachoeiras Farofa, Capão, Gavião, Andorinhas, Trombador, Travessão, ao Circuito das Lagoas, Cânion das Bandeirinhas e Bambuzal.

A reportagem tentou contato com o ICMBio para apurar mais detalhes, mas até o momento não teve retorno.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro