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Temporal faz Parque da Serra do Cipó fechar acessos

Medida foi tomada nesta sexta (20/3); todas as nove portarias estão fechadas por tempo indeterminado

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
20/03/2026 16:50 - atualizado em 20/03/2026 16:51

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Especial Serra do Cipo na regiao do Alto Palacios
Turistas, por enquanto, não terão acessos às belezas naturais da Serra do Cipó, como a cachoeira Congonhas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Devido a um temporal, o Parque Nacional da Serra do Cipó anunciou nesta sexta-feira (20/3) o fechamento de todas as portarias por tempo indeterminado. A medida foi divulgada nas redes sociais da área de preservação. Na mesma publicação, uma foto e um vídeo mostram a principal portaria alagada e tomada por forte enxurrada. 

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Localizado a 39 quilômetros de Belo Horizonte, o distrito da Serra do Cipó faz parte da cidade de Santana do Riacho, na Região Central de Minas. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que o município está entre os 472 em alerta laranja em Minas Gerais. O aviso é válido até o fim deste sábado (21/3). 

Segundo o instituto, as cidades podem enfrentar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Assim como ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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Na postagem, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) alertou que todas as nove entradas por onde é possível acessar o parque estão interditadas. As portarias Areias, Retiro e Alto Palácio dão acesso às cachoeiras Farofa, Capão, Gavião, Andorinhas, Trombador, Travessão, ao Circuito das Lagoas, Cânion das Bandeirinhas e Bambuzal.

A reportagem tentou contato com o ICMBio para apurar mais detalhes, mas até o momento não teve retorno. 

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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