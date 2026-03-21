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ESTRAGOS

Chuva forte provoca alagamentos, queda de poste e árvores em BH

O temporal deixou importantes avenidas da cidade alagadas e provocou a queda de árvores de grande porte 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/03/2026 17:42 - atualizado em 21/03/2026 18:24

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Uma árvore de grande porte caiu na esquina das ruas Piauí, com Tomé de Souza, no Bairro Funcionários
Uma árvore de grande porte caiu na esquina das ruas Piauí, com Tomé de Souza, no Bairro Funcionários crédito: Alessandra Mello/ EM/ D.A Press

O temporal que atingiu parte de BH, no fim da tarde deste sábado (21/03), provocou alagamento de vias, queda de árvores e de um poste de energia.

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Um grande acúmulo de água foi registrado na Rua Leopoldina, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital, por moradores de um prédio. Situação semelhante aconteceu na Avenida Afonso Pena, onde uma árvore também caiu, próximo ao número 2881, no Bairro Funcionários, também na Região Centro-Sul. 

A Avenida Getúlio Vargas também ficou tomada pela água, que chegou a invadir o passeio, no Bairro Funcionários. Uma árvore de grande porte também caiu na esquina das ruas Piauí, com Tomé de Souza, também no Funcionários. Um poste, com transformador, caiu na Rua Vitório Marçola, no Bairro Anchieta. 

Às 17h33, o Corpo de Bombeiros informou que recebeu 22 chamados para queda de árvores por causa do temporal. Foram 12 caídas em via pública, oito sobre veículos e 2 sobre residências. 

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Alagamentos

A Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia, também ficou completamente alagada, deixando motoristas parados na via. 

A Avenida Cristiano Machado também ficou alagada, na altura do Bairro Cidade Nova, com carros sendo impedidos de passar, no sentido bairro.

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*Matéria em atualização

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