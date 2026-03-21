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CHUVAS NA CAPITAL

Bombeiros receberam 44 chamados de quedas de árvores em duas horas em BH

Do total, 26 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e outras nove sobre residências

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
21/03/2026 21:49

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Árvore caída na Avenida Afonso Pena, na esquina com a Rua Bernardo Figueiredo, no Bairro Cruzeiro
Árvore caída na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Bernardo Figueiredo, no Bairro Cruzeiro crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

O Corpo de Bombeiros registrou 44 chamados relacionados à queda de árvores devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (23/3). Do total, 26 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e outras nove sobre residências. Os chamados foram recebidos pela corporação das 17h às 19h. 

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O Estado de Minas registrou, por exemplo, uma árvore caída na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Bernardo Figueiredo, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital. O mesmo tipo de registro foi feito pela reportagem na Avenida Getúlio Vargas, entre a Afonso Pena e a Rua Professor Moraes.

Na Rua Vitório Marçola, no Bairro Anchieta, a queda de uma árvore derrubou um transformador em frente ao Colégio Arnaldo. Veja o vídeo: 

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Árvore caída na Avenida Getúlio Vargas, entre a Afonso Pena e a Rua Professor Moraes
Árvore caída na Avenida Getúlio Vargas, entre a Afonso Pena e a Rua Professor Moraes Marcos Vieira/EM/DA. Press

Além disso, os militares atenderam outras 16 ocorrências associadas às chuvas na capital mineira. Entre elas está um salvamento de pessoa ilhada, cinco registros de inundações, alagamentos ou enxurradas, e dez atendimentos para resgate de pessoas em situações envolvendo esses cenários.

Uma mulher morreu após ser levada por uma enxurrada no Bairro Horto Florestal, na Região Leste da capital. O corpo da vítima foi localizado na Avenida Silviano Brandão, na altura do número 2.650, em frente à Sociedade Bíblica do Brasil, conforme constatou a reportagem do Estado de Minas, que esteve no local no início da noite.

Mais cedo, a Defesa Civil de Belo Horizonte já havia emitido um alerta para pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até as 8h deste domingo (22/3).

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Ainda no domingo, as temperaturas na capital devem variar entre 18°C e 30°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos períodos da tarde e da noite não há previsão de chuva, mas o céu deve ficar encoberto. 

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