Bombeiros receberam 44 chamados de quedas de árvores em duas horas em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Corpo de Bombeiros registrou 44 chamados relacionados à queda de árvores devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (23/3). Do total, 26 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e outras nove sobre residências. Os chamados foram recebidos pela corporação das 17h às 19h.

O Estado de Minas registrou, por exemplo, uma árvore caída na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Bernardo Figueiredo, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital. O mesmo tipo de registro foi feito pela reportagem na Avenida Getúlio Vargas, entre a Afonso Pena e a Rua Professor Moraes.

Na Rua Vitório Marçola, no Bairro Anchieta, a queda de uma árvore derrubou um transformador em frente ao Colégio Arnaldo. Veja o vídeo:

Árvore caída na Avenida Getúlio Vargas, entre a Afonso Pena e a Rua Professor Moraes Marcos Vieira/EM/DA. Press

Além disso, os militares atenderam outras 16 ocorrências associadas às chuvas na capital mineira. Entre elas está um salvamento de pessoa ilhada, cinco registros de inundações, alagamentos ou enxurradas, e dez atendimentos para resgate de pessoas em situações envolvendo esses cenários.

Uma mulher morreu após ser levada por uma enxurrada no Bairro Horto Florestal, na Região Leste da capital. O corpo da vítima foi localizado na Avenida Silviano Brandão, na altura do número 2.650, em frente à Sociedade Bíblica do Brasil, conforme constatou a reportagem do Estado de Minas, que esteve no local no início da noite.

Mais cedo, a Defesa Civil de Belo Horizonte já havia emitido um alerta para pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até as 8h deste domingo (22/3).

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Ainda no domingo, as temperaturas na capital devem variar entre 18°C e 30°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos períodos da tarde e da noite não há previsão de chuva, mas o céu deve ficar encoberto.