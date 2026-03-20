MP abre inquérito para apurar omissão de Zema nas chuvas da Zona da Mata

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acatou, nesta sexta-feira (20/3), petição para abrir inquérito e apurar possível omissão do governo Romeu Zema (Novo) na tragédia decorrente das chuvas na Zona da Mata, em Minas Gerais.

O pedido foi feito pela vereadora de Belo Horizonte Iza Lourença (Psol) e a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol). Elas afirmam que o governador reduziu em 96% o orçamento para prevenção de desastres decorrentes das chuvas.

A reportagem pediu um posicionamento do governo sobre o caso. Em retorno, a assessoria de Zema enviou um vídeo de fevereiro em que ele rebate uma fala do presidente Lula (PT) sobre recursos do PAC. Foi solicitado outra resposta.

Zema no alvo do MP

Segundo levantamento do jornal O Globo, as verbas para ações de combate aos desastres no período chuvoso, como obras de drenagem, contenção de encostas, manejo de bacias hidrográficas e manutenção preventiva de áreas de risco, tiveram queda de R$ 172,6 milhões para R$ 2,6 milhões entre 2023 e 2026.

“É indignante a postura de Zema e de Simões, que culpam a população pelas tragédias e nada fazem para garantir o direito à moradia digna. Enquanto isso, beneficiam seus amigos empresários com milhões em isenção de impostos. Essa dupla é o pior governo que já tivemos em Minas Gerais”, disse Iza Lourença.

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O vice-governador Mateus Simões (PSD) assume o Executivo estadual no domingo (22/3), quando Zema vai renunciar para disputar pela presidência.

