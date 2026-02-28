Zema: governo federal entregou só 3% dos recursos solicitados por MG no PAC

O governador Romeu Zema (Novo) rebateu neste sábado (28/2) uma crítica feita pelo presidente Lula(PT), de que o governo estadual não teria acessado os R$ 3,5 bilhões disponibilizados pelo governo federal a Minas Gerais no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A ofensiva de Lula foi feita nesta sexta-feira (27/2), em um momento em que a Zona da Mata mineira contabilizava prejuízos pessoais e materiais causados pelas chuvas intensas que assolaram a região.





A afirmação foi feita em conversa com Jader Filho, ministro das Cidades, durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília. De acordo com o ministro, para ter acesso ao recurso, o governo de Minas Gerais teria que apresentar projetos e as documentações para que as obras fossem contratadas, o que não teria sido feito.





No entanto, Zema afirma que isso é uma mentira: “Eu não gostaria de desviar a minha energia para responder a um ataque num momento tão grave para o povo mineiro. Mas, o comentário que o presidente Lula fez é inaceitável. Ele acusou o governo de Minas de não aproveitar o dinheiro do PAC que estava disponível para o estado, e isso é mentira”.

Espero não precisar gastar mais energia desmentindo fake news do PT.



É momento de união, e não de inventar picuinha política. Minas Gerais e as famílias da Zona da Mata merecem respeito. pic.twitter.com/FkyiS9WcR4 — Romeu Zema (@RomeuZema) February 28, 2026





Em postagem no X, Zema afirma que o governo de Minas Gerais foi, sim, buscar esses recursos, “apesar de todos os obstáculos que o governo PT cria para quem não é do seu grupinho”.





O governador garantiu que, só em áreas de encostas, há dois projetos em andamento com recursos do PAC, além de outros 14 projetos previstos para esse ano. “E tem mais, todas essas obras são projetos antigos que foram abandonados pelo governador anterior. Adivinha quem era? (Fernando) Pimentel, do PT. Nosso governo teve que retomar esses processos desde o começo para corrigir tudo o que estava esquecido”, atacou Zema.





O governador de Minas Gerais acrescentou que, dentro do PAC, o estado apresentou para o governo federal projetos que somam mais de R$ 9 bilhões. Além de intervenções em encostas, havia projetos de estradas, metrô e obras de infraestrutura.

Zema ainda afirmou que, desses R$ 9 bilhões, o governo federal liberou apenas R$ 280 milhões, o que corresponde a 3% do total solicitado.



“É assim que o PT sempre tratou e continua tratando os mineiros. A dor do povo mineiro, principalmente nesse momento, exige seriedade, união e responsabilidade. O cargo de presidente da República deveria servir para unir a nação em torno de soluções, e não para espalhar fake news. Minas e as famílias mineiras estão sofrendo neste momento e merecem, acima de tudo, respeito”, finalizou Zema.



