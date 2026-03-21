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Chuva provoca alagamentos, queda de poste e árvores em BH neste sábado (21)
Temporal neste fim de tarde causou destruição em várias regiões da capita mineira
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Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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Carros se arriscam na Avenida Mem de Sá alagada Foto: Yanaki Herrera/Divulgação
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Avenida Mem de Sá foi tomada pela água com coloração de terra Foto: Yanaki Herrera/Divulgação
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A chuva também castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova Foto: Gabriel Felice/EM/D.A Press
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Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova Foto: Gabriel Felice/EM/D.A Press
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Árvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do número 2881 Foto: Rafael Rocha/EM/D.A Press
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Árvore do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza, despencou na rua Foto: Edilaine Vieira/Divulgação
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Poste com transformador de energia caiu na Rua Vitório Marçola, em frente ao Colégio Arnaldo Foto: Olavo Lacerda/Divulgação
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Árvore caída no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Foto: Edilaine Vieira/Divulgação
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Queda de árvore no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Foto: Alessandra Melo/EM/D.A Press
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No cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza árvore atingiu um carro Foto: Alessandra Melo/EM/D.A Press
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Carro se arrisca na Av. Getúlio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press