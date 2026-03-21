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Chuva provoca alagamentos, queda de poste e árvores em BH neste sábado (21)

Temporal neste fim de tarde causou destruição em várias regiões da capita mineira

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Estado de Minas
  • Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água
    Carros circulam na Av. Get&uacute;lio Vargas, pr&oacute;ximo &agrave; Av. Afonso Pena, tomada pela &aacute;gua Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Carros se arriscam na Avenida Mem de Sá alagada
    Carros se arriscam na Avenida Mem de S&aacute; alagada Foto: Yanaki Herrera/Divulgação
  • Avenida Mem de Sá foi tomada pela água com coloração de terra
    Avenida Mem de S&aacute; foi tomada pela &aacute;gua com colora&ccedil;&atilde;o de terra Foto: Yanaki Herrera/Divulgação
  • A chuva também castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova
    A chuva tamb&eacute;m castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova Foto: Gabriel Felice/EM/D.A Press
  • Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova
    Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova Foto: Gabriel Felice/EM/D.A Press
  • Árvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do número 2881
    &Aacute;rvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do n&uacute;mero 2881 Foto: Rafael Rocha/EM/D.A Press
  • Árvore do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza, despencou na rua
    &Aacute;rvore do Batalh&atilde;o do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piau&iacute; e Tom&eacute; de Souza, despencou na rua Foto: Edilaine Vieira/Divulgação
  • Poste com transformador de energia caiu na Rua Vitório Marçola, em frente ao Colégio Arnaldo
    Poste com transformador de energia caiu na Rua Vit&oacute;rio Mar&ccedil;ola, em frente ao Col&eacute;gio Arnaldo Foto: Olavo Lacerda/Divulgação
  • Árvore caída no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza
    &Aacute;rvore ca&iacute;da no cruzamento entre as ruas Piau&iacute; e Tom&eacute; de Souza Foto: Edilaine Vieira/Divulgação
  • Queda de árvore no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza
    Queda de &aacute;rvore no cruzamento entre as ruas Piau&iacute; e Tom&eacute; de Souza Foto: Alessandra Melo/EM/D.A Press
  • No cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza árvore atingiu um carro
    No cruzamento entre as ruas Piau&iacute; e Tom&eacute; de Souza &aacute;rvore atingiu um carro Foto: Alessandra Melo/EM/D.A Press
  • Carro se arrisca na Av. Getúlio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena
    Carro se arrisca na Av. Get&uacute;lio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
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