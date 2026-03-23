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Briga em família acaba com duas pessoas esfaqueadas em Araguari

Os dois feridos teriam invadido a casa do autor após um jovem de 14 anos ter acusado padrasto de agressão

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/03/2026 18:48

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Dois são esfaqueados após acusação de agressão contra adolescente
Dois são esfaqueados após acusação de agressão contra adolescente crédito: Reprodução/Sejusp

A agressão a um adolescente e uma briga durante uma cavalgada terminaram com duas pessoas esfaqueadas em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, neste domingo (23/3).

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O início da rusga aconteceu durante o encontro de cavaleiros, no qual o jovem de 14 anos discutiu com o padrasto. O pai do rapaz também estava na cavalgada e teria dado bebida alcoólica ao filho, o que foi visto com maus olhos pelo padrasto e houve briga.

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Mais tarde, o adolescente ligou para o pai dizendo que havia sido agredido pelo padrasto. O pai foi até a casa da família acompanhado de outros dois homens. O trio invadiu o imóvel, teria agredido o padrasto e o pai dele, de 70 anos.

A agressão teria acontecido com socos, chutes e pancadas com pedaços de madeira. O dono da casa reagiu com uma faca de cozinha e feriu dois dos invasores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas. Um dos feridos foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e o outro para o Hospital Sagrada Família, em Araguari.

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O pai do menino não fugiu e se apresentou à Polícia Militar, explicando o motivo do ataque com a faca. O homem foi detido. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado.

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