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Carro inundado pela chuva: o seguro cobre? Saiba o que fazer

Perder um veículo em uma enchente é um pesadelo; entenda quais tipos de apólice cobrem danos por desastres naturais e o passo a passo para acionar

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 10:54

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Carro inundado pela chuva: o seguro cobre? Saiba o que fazer
Entenda a cobertura do seguro para carros danificados por alagamentos e como proceder em caso de enchente. crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Em períodos de chuvas intensas, como os que frequentemente ocorrem em diversas cidades brasileiras, a preocupação com os danos causados por alagamentos volta a assombrar os motoristas. Perder um veículo em uma enchente é um grande prejuízo, mas a boa notícia é que, na maioria das vezes, o seguro pode cobrir os estragos. A proteção, no entanto, depende diretamente do tipo de apólice que você contratou.

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A cobertura para desastres naturais, como inundações, alagamentos em garagens subterrâneas e queda de árvores, geralmente está incluída no chamado seguro compreensivo. Este é o plano mais completo, que também cobre roubo, furto, colisão e incêndio. Se você possui apenas o seguro de responsabilidade civil, conhecido como seguro contra terceiros, os danos ao seu próprio carro não estarão cobertos.

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O que fazer se o carro for inundado?

Agir corretamente após uma enchente é fundamental para garantir a indenização e evitar mais prejuízos. A primeira e mais importante recomendação é priorizar sua segurança. Não tente retirar o carro de uma área alagada se houver qualquer risco.

Se a água já baixou e você tem acesso ao veículo, o passo seguinte é crucial: não tente ligar o motor. A tentativa de dar a partida pode causar o chamado calço hidráulico, quando a água entra nos cilindros e danifica permanentemente o motor. O ideal é deixar o carro onde está.

Antes de qualquer coisa, documente a situação. Tire fotos e grave vídeos detalhados que mostrem o nível que a água atingiu no veículo e os danos visíveis, tanto por dentro quanto por fora. Em seguida, entre em contato com a sua seguradora o mais rápido possível para avisar sobre o sinistro. A empresa irá orientá-lo sobre os próximos passos, que incluem o envio de um guincho e a vistoria técnica.

Uma equipe de peritos avaliará a extensão dos danos. Se o custo do reparo ultrapassar 75% do valor do veículo na tabela Fipe, a seguradora decretará a perda total. Nesse caso, o proprietário recebe a indenização integral, correspondente ao percentual do valor do veículo na tabela Fipe estipulado na apólice.

É importante destacar que a cobertura pode ser negada se for comprovado que o motorista agravou o risco de propósito, como ao tentar atravessar uma rua visivelmente alagada. Nessas situações, a seguradora pode entender que houve imprudência, invalidando o direito à indenização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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