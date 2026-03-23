Vídeo: com quase 90% de volume útil de água, usina em MG abre as comportas

Com quase 90% da capacidade do seu nível de reservatório de água, a Usina Hidrelétrica de Marimbondo abriu três das suas oito comportas na tarde da última sexta-feira (20/3). A usina está localizada à margem do Rio Grande, ao lado da ponte que liga os municípios de Fronteira, no Triângulo Mineiro, e Icém (SP). A última vez que a usina acionou a abertura de suas comportas foi em 13 de janeiro de 2023 .

O nível da Represa de Marimbondo alcançou, nesse domingo (22/3), 85,63% do seu volume útil, conforme a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico (ANA).

Entre 1º de março e o dia 15 deste mês, o volume médio da Represa de Marimbondo ficou em 80,03%, superando a marca registrada no mesmo período do ano passado (68,59%).

Em 13 de janeiro de 2023, a Usina de Marimbondo abriu todas as suas comportas após sete anos. Naquela época, a última abertura das comportas da usina, segundo relatos de moradores de Fronteira, havia ocorrido em 17 de janeiro de 2016, quando o nível de seu reservatório estava em 87,15%.

Depois desse período, a região sofreu com uma forte estiagem. O momento mais crítico foi em 2019, quando, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível do reservatório da usina estava em 24,5%.

Encontro de rios

Os níveis das outras usinas hidrelétricas do Rio Grande estão, segundo medições de ontem, da seguinte forma: Furnas, 57,92%; e Água Vermelha, 74,21%.

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A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas. Em seguida, o rio percorre 1.360km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro, onde recebe o nome de Rio Paraná.