ALTO DO PARANAÍBA

Bombeiros retiram corpo de Lagoa Grande em Patos de Minas

A vítima foi encontrada pelas pessoas que caminhavam pela orla da lagoa, que acionaram os órgãos de segurança para a retirada do corpo

Rafael Silva*
Repórter
23/03/2026 14:27

Os bombeiros retiraram um corpo de um homem ainda não identificado na manhã desta segunda-feira (23/3) crédito: CBMMG / Reprodução

O Corpo de Bombeiros retirou na manhã desta segunda-feira (23/3) o corpo de um homem na Lagoa Grande em Patos de Minas (MG), no Alto do Paranaíba. A vítima ainda não foi identificada. 

Segundo a corporação, pessoas caminhavam em torno da lagoa quando visualizaram um corpo boiando e resolveram chamar a Polícia Militar (PM) que, por sua vez, acionou os bombeiros para o resgate. 

Leia Mais

Os agentes identificaram que o cadáver estava a aproximadamente 20 metros da beira da lagoa. Um bombeiro entrou na água e puxou o corpo até a margem. Ainda não há informações sobre se foi um afogamento ou crime.

Como o homem estava sem documentos, não foi possível identificar o nome e a idade da vítima, estimada entre 35 e 45 anos. Ele tem cor parda e cabelos curtos, vestia uma calça jeans, camiseta azul e estava descalço. 

Depois do trabalho de perícia, os bombeiros retiraram o corpo e entregaram ao Instituto Médico Legal para necropsia.

