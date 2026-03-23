Bombeiros retiram corpo de Lagoa Grande em Patos de Minas
A vítima foi encontrada pelas pessoas que caminhavam pela orla da lagoa, que acionaram os órgãos de segurança para a retirada do corpo
O Corpo de Bombeiros retirou na manhã desta segunda-feira (23/3) o corpo de um homem na Lagoa Grande em Patos de Minas (MG), no Alto do Paranaíba. A vítima ainda não foi identificada.
Segundo a corporação, pessoas caminhavam em torno da lagoa quando visualizaram um corpo boiando e resolveram chamar a Polícia Militar (PM) que, por sua vez, acionou os bombeiros para o resgate.
Os agentes identificaram que o cadáver estava a aproximadamente 20 metros da beira da lagoa. Um bombeiro entrou na água e puxou o corpo até a margem. Ainda não há informações sobre se foi um afogamento ou crime.
- Homem embriagado cai em rio e é salvo por Bombeiros
- Dois adolescentes se afogam em poço e são socorridos em MG
- MG: adolescente de 14 anos morre afogado no Parque da Serra da Gandarela
Como o homem estava sem documentos, não foi possível identificar o nome e a idade da vítima, estimada entre 35 e 45 anos. Ele tem cor parda e cabelos curtos, vestia uma calça jeans, camiseta azul e estava descalço.
Depois do trabalho de perícia, os bombeiros retiraram o corpo e entregaram ao Instituto Médico Legal para necropsia.