SUSTO

Homem embriagado cai em rio e é salvo por Bombeiros

O homem apresentava sinais de embriaguez e foi resgatado com ferimentos no rosto pelo Corpo de Bombeiros. Caso aconteceu em Poços de Caldas, Sul de Minas

Portal Terra do Mandu*
11/03/2026 20:28 - atualizado em 11/03/2026 20:37

Homem embriagado se agarra em galho ao cair em rio e é salvo por Bombeiros
Homem embriagado se agarra em galho ao cair em rio e é salvo por Bombeiros crédito: Bombeiros

O desespero de um homem de 60 anos, tentando se salvar depois de cair no Rio Pardo, em Poços de Caldas, Sul de Minas mobilizou os bombeiros nesta quarta-feira (11/3).

O caso aconteceu por volta de 13h30, próximo da estação central do teleférico da cidade. Um vídeo mostra o homem lutando contra a correnteza, que estava forte após as chuvas. O homem se agarrou em galhos de árvores às margens do rio, até ser salvo.

 

Segundo os Bombeiros, um militar, devidamente ancorado por uma corda, teve acesso à vítima, que já estaria chegando a exaustão. Ele foi retirado do local sem ferimentos graves.

O homem foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os Bombeiros informaram que ele apresentava sinais de embriaguez e ferimentos leves no rosto.

* Iago Almeida/Especial para o EM

