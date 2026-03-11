Homem embriagado cai em rio e é salvo por Bombeiros
O homem apresentava sinais de embriaguez e foi resgatado com ferimentos no rosto pelo Corpo de Bombeiros. Caso aconteceu em Poços de Caldas, Sul de Minas
O desespero de um homem de 60 anos, tentando se salvar depois de cair no Rio Pardo, em Poços de Caldas, Sul de Minas mobilizou os bombeiros nesta quarta-feira (11/3).
O caso aconteceu por volta de 13h30, próximo da estação central do teleférico da cidade. Um vídeo mostra o homem lutando contra a correnteza, que estava forte após as chuvas. O homem se agarrou em galhos de árvores às margens do rio, até ser salvo.
Segundo os Bombeiros, um militar, devidamente ancorado por uma corda, teve acesso à vítima, que já estaria chegando a exaustão. Ele foi retirado do local sem ferimentos graves.
O homem foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os Bombeiros informaram que ele apresentava sinais de embriaguez e ferimentos leves no rosto.
* Iago Almeida/Especial para o EM