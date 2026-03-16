Dois adolescentes se afogam em poço e são socorridos em MG

Dois adolescentes de 17 anos, um rapaz e uma jovem, se afogaram na tarde desse domingo (15/3) em um balneário conhecido como Poço da Barragem, em Raposos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua João Florentino, Bairro Várzea do Sítio.

Populares que estavam no local conseguiram retirar as duas vítimas da água e acionaram o socorro. Durante a ligação, um militar do Corpo de Bombeiros orientou os procedimentos iniciais que deveriam ser realizados até a chegada das equipes de resgate.

Militares do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros e unidades de suporte do Samu foram enviadas para o local.

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Quando os socorristas chegaram, os dois adolescentes estavam conscientes e receberam atendimento das equipes do Samu.