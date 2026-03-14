Bombeiros fazem chamada de vídeo e ajudam a salvar bebê engasgada

Instruções passadas pela equipe do Corpo de Bombeiros foram fundamentais para que a bebê voltasse a respirar

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
14/03/2026 14:30 - atualizado em 14/03/2026 16:29

Manobra de Heimlich em crianças: o passo a passo que salva vidas
A Manobra de Heimlich para bebês é crucial em casos de engasgo e desobstrução das vias aéreas. crédito: prostooleh/ Freepik

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ajudou a salvar uma bebê de sete dias que estava se engasgando, na noite de sexta-feira (13/3), em Montes Claros, no Norte de Minas. As primeiras orientações foram passadas por meio de vídeo chamada. 

A situação aconteceu quando a mãe dava suplemento vitamínico líquido para a filha. Ao perceber que a bebê tinha dificuldade para respirar, a mulher ligou para os bombeiros, que passaram imediatamente o atendimento para a chamada de vídeo por WhatsApp, para orientá-la sobre a realização das manobras de desobstrução de vias aéreas.

A videochamada durou aproximadamente 9 minutos. Enquanto as orientações eram repassadas, uma guarnição se deslocou até a casa da mãe para prestar o atendimento presencial. Graças às orientações da equipe do CBMMG, a mãe conseguiu realizar corretamente as manobras, desobstruindo as vias aéreas da bebê.

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que a criança já se encontrava consciente e respirando normalmente.

O CBMMG reforça a importância de acionar imediatamente o telefone de emergência 193 em situações de risco e destaca que as orientações prestadas por telefone ou videochamada podem ser fundamentais para salvar vidas até a chegada das equipes de socorro.

