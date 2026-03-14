BH amanhece com neblina e Parque da Serra do Curral permanece fechado
Baixa visibilidade tomou conta da Região Centro-Sul da capital
Belo Horizonte amanheceu encoberta por uma forte neblina na manhã deste sábado (14/3). A baixa visibilidade tomou conta principalmente da Região Centro-Sul da capital mineira.
No mirante do Bairro Mangabeiras, por exemplo, não era possível ver a paisagem da cidade por causa da neblina intensa. No mirante da caixa d’água da Copasa, a vegetação também ficou encoberta.
Por causa das condições climáticas, o Parque da Serra do Curral permanece fechado neste sábado. Segundo a administração do local, o espaço só será reaberto caso a neblina diminua ao longo do dia.
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi procurada pela reportagem e informou que a previsão é que o local seja reaberto neste domingo (15/3).
A tendência é que o cenário de tempo fechado continue ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, a previsão para este sábado indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital mineira.
