SEM VISIBILIDADE

BH amanhece com neblina e Parque da Serra do Curral permanece fechado

Baixa visibilidade tomou conta da Região Centro-Sul da capital

Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/03/2026 10:20 - atualizado em 14/03/2026 10:51

Neblina toma conta da Praça do Papa, Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu encoberta por uma forte neblina na manhã deste sábado (14/3). A baixa visibilidade tomou conta principalmente da Região Centro-Sul da capital mineira.

No mirante do Bairro Mangabeiras, por exemplo, não era possível ver a paisagem da cidade por causa da neblina intensa. No mirante da caixa d’água da Copasa, a vegetação também ficou encoberta.

Por causa das condições climáticas, o Parque da Serra do Curral permanece fechado neste sábado. Segundo a administração do local, o espaço só será reaberto caso a neblina diminua ao longo do dia.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi procurada pela reportagem e informou que a previsão é que o local seja reaberto neste domingo (15/3).

A tendência é que o cenário de tempo fechado continue ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, a previsão para este sábado indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital mineira.

Confira imagens da neblina no Mangabeiras, em BH

Praça do Papa amanhece com forte neblina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Neblina toma conta da Praça do Papa, Região Centro-Sul de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Na foto, vista a partir de mirante do bairro Mangabeiras (mirante da caixa d'água da Copasa) Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Parque da Serra do Curral está fechado. Só irá abrir se diminuir a neblina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Neblina toma conta do Bairro Mangabeiras Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Av. Agulhas Negras, no Mangabeiras Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Entrada do Parque Serra do Curral, no Mangabeiras Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

