Neblina aumenta número de acidentes em Minas

Durante o período de outono e inverno, que vai de de março a setembro, é comum em Minas Gerais a formação de neblina. O fenômeno, que decorre da condensação do vapor d'água presente no ar, representa perigo a motoristas. De acordo com o Boletim de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2024, seis das dez principais causas de acidentes no país estão relacionadas à baixa visibilidade.

Praticamente junto com a chegada do outono, no dia 8 de maio, o governo de Minas Gerais lançou da campanha Maio Amarelo 2025, com o tema "Mobilidade humana, responsabilidade humana", com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a necessidade do cumprimento às leis de trânsito e, consequentemente, propiciar uma redução de acidentes.

Cabe destacar que o Brasil é o terceiro país com maior número de acidentes rodoviários, atrás apenas da China e da Índia. Em 2023, o país registrou 34.881 mortes no trânsito, o que representa um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) destaca que 90% dos acidentes no Brasil são causados por falha humana.



Diante disso, motoristas e motociclistas precisam redobrar os cuidados ao transitar por vias encobertas por neblina. Sob nevoeiro, o condutor deve reduzir a visibilidade, mas não é aconselhável parar no acostamento ou em outros locais próximos à faixa de rolamento: o ideal, nesses casos é procurar um posto de combustíveis ou outro lugar seguro.

É essencial manter os faróis acesos, mas sempre nos fachos baixos: a luz alta reflete nas gotículas de água e piora ainda mais a visibilidade do motorista. Se a serração estiver muito densa, o motorista deve se guiar pela pintura das faixas da pista. O acionamento de faróis ou lanternas de neblina, caso o veículo for equipado com esses itens, ajuda a visualizar essas referências.

Outros fatores de risco

No período noturno, a visibilidade fica ainda mais prejudicada. Ainda segundo a Abramet, ao anoitecer, os motoristas perdem até 50% da percepção visual da estrada. Embora seja mais rara em Minas Gerais durante o período de outono e inverno, a chuva também é um fator de risco.



Um estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo revela que, em dias de chuva, o número de acidentes com vítimas aumenta cerca de 70%. Já a Abramet destaca que 90% dos acidentes no Brasil são causados por falha humana.

Além de dirigir de maneira prudente e dentro da lei, é essencial manter o veículo em bom estado. "Verificar alguns itens de segurança, como faróis, e trocar as palhetas regularmente, são coisas simples e acessíveis, e um passo importante para evitar acidentes", afirma Leonardo Salomé, CEO da Autoimpact, empresa especializada em palhetas automotivas. Os pneus, únicos pontos de contato entre o veículo e o solo, também devem estar em perfeitas condições.

