Tiroteio em espetaria deixa um morto e um ferido em Nova Lima

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 43 anos morreu, e outro, de 41, ficou ferido, na noite dessa sexta-feira (13/3), durante um tiroteio no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), as duas vítimas estavam sentadas à mesa de uma espetaria com outro homem, de 29 anos. Os três foram surpreendidos por dois suspeitos encapuzados, que chegaram atirando no estabelecimento.

O homem de 41 anos relatou à PMMG que, diante do perigo, correu em direção à saída da espetaria, mas foi atingido nas pernas e caiu. Ao chegar ao local do crime, os policiais o encontraram no chão, ao lado da vítima de 43, baleada na cabeça, no tórax e nas costas, já sem sinais vitais.

O ferido foi encaminhado para a UPA do Bairro Jardim Canadá e não corre risco de morte.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem de 29 anos acredita que o alvo era o de 43 e que os disparos acabaram atingindo o outro pela proximidade entre os dois.

A PMMG verificou que a vítima assassinada tinha mais de dez passagens pela polícia por envolvimento com organizações criminosas e ataques a integrantes de grupos rivais entre 2020 e 2021.

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Os autores do ataque não foram identificados ou presos até o momento.