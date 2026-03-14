Morre ex-síndica do Edifício JK aos 78 anos, em BH

Maria Lima das Graças, ex-síndica do Edifício JK, morreu nessa sexta-feira (13/3), aos 78 anos, em Belo Horizonte (MG). Ela estava internada no Hospital Felício Rocho, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital.

O sepultamento será realizado neste sábado (14/3), a partir das 13h, no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da cidade.

Maria das Graças ficou conhecida por ter administrado o Edifício JK por mais de quatro décadas. Segundo Faiçal Assrauy, advogado que representa o condomínio, ela estava internada desde o dia 20 de agosto.

Durante o período de afastamento por motivos de saúde, a administração do prédio passou a ser conduzida pelo síndico em exercício, Manoel Gonçalves de Freitas.

Edifício JK

Projetado em 1952 por Oscar Niemeyer, o Edifício JK é um dos cartões-postais de Belo Horizonte e um marco da arquitetura modernista. Com a proposta de ser uma “cidade vertical”, o prédio está localizado próximo à Praça Raul Soares, no Centro, abrigando mais de cinco mil pessoas, o equivalente a um pequeno município brasileiro.

Ao longo das décadas, o JK passou por diversas fases. Concebido inicialmente como um empreendimento de alto padrão, o edifício se tornou mais acessível com o tempo. Sua estrutura imponente domina a paisagem do Centro e serve como ponto de referência para quem circula pela região.

Relevância histórica e cultural



O Conjunto JK possui dois blocos (A e B) e, além das áreas residenciais, conta com estabelecimentos comerciais e de serviços, e um terminal turístico. No bloco B, cujo acesso se faz pela Rua dos Guajajaras, 1268, está a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG), em um imóvel doado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da lei estadual nº 4.082, de 1966.

O instituto foi criado em 1907 e tem como objetivo preservar, produzir e divulgar registros históricos do Estado de Minas Gerais. Em 1967, o local recebeu a escritura de doação em comodato de área construída de 500 m², localizado na sobreloja do Edifício Juscelino Kubitschek.

O espaço é composto por hall, salas administrativas, auditório, espaço multiuso, centro de documentação e biblioteca. Nele estão custodiados bens culturais de extrema relevância para Minas Gerais, especialmente um vasto acervo artístico e documental, com fotografias e documentos únicos e originais - inclusive relativos à Inconfidência Mineira.

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A biblioteca do IHGMG possui um acervo de 29 mil livros, com destaque para a História do Estado de Minas Gerais. Na mapoteca do instituto existem 723 preciosos mapas geográficos.