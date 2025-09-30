Assine
overlay
Início Gerais
CAOS

Reunião para eleger síndico no Edifício JK é marcada por bate-boca

A reunião extraordinária está sendo realizada na manhã desta terça-feira (30/9)

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/09/2025 12:36

compartilhe

Siga no
x
Reunião para definir novo síndico do Edifício JK é realizada nesta terça (30/9)
Reunião para definir novo síndico do Edifício JK é realizada nesta terça (30/9) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A assembleia extraordinária para definir os novos administradores do Conjunto do Edifício JK, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), está sendo marcada por confusão. A polícia, inclusive, foi acionada para o local da reunião, que está sendo realizada na manhã dessa terça-feira (30/9) no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG). 

Antes do início da sessão, a oposição à atual gestão do síndico em exercício, Manoel Gonçalves de Freitas, que foi reeleito, alegou que o regimento permite a eleição de um novo síndico apenas em assembleias ordinárias e tenta impedir que a votação aconteça ainda hoje. Uma representante recolheu assinaturas de condôminos para que a suspensão ganhe força. 

A entrada no auditório foi permitida apenas para proprietários de unidades do edifício e inquilinos com procuração. Uma moradora que não quis se identificar confirmou que, mesmo na ausência da proprietária do apartamento onde mora, foi barrada na assembleia, contrariando a lei do inquilino. 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

A reunião está sendo marcada por discussões e vaias. Um coro de “não” pôde ser ouvido, em protesto ao início da assembleia.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte cidades minas-gerais urbanismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay