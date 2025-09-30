Reunião para eleger síndico no Edifício JK é marcada por bate-boca

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A assembleia extraordinária para definir os novos administradores do Conjunto do Edifício JK, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), está sendo marcada por confusão. A polícia, inclusive, foi acionada para o local da reunião, que está sendo realizada na manhã dessa terça-feira (30/9) no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG).

Antes do início da sessão, a oposição à atual gestão do síndico em exercício, Manoel Gonçalves de Freitas, que foi reeleito, alegou que o regimento permite a eleição de um novo síndico apenas em assembleias ordinárias e tenta impedir que a votação aconteça ainda hoje. Uma representante recolheu assinaturas de condôminos para que a suspensão ganhe força.

A entrada no auditório foi permitida apenas para proprietários de unidades do edifício e inquilinos com procuração. Uma moradora que não quis se identificar confirmou que, mesmo na ausência da proprietária do apartamento onde mora, foi barrada na assembleia, contrariando a lei do inquilino.

A reunião está sendo marcada por discussões e vaias. Um coro de “não” pôde ser ouvido, em protesto ao início da assembleia.