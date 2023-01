Grades no Edifício JK são retiradas após dois anos

Grades foram retiradas após longo processo de disputa judicial entre a administração do condomínio JK e o patrimônio municipal (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

Grades no Edifício JK

Monumento

Após dois anos de processo judicial, as grades que cercavam o Edifício JK, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram retiradas. A intervenção no complexo arquitetônico, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950, foi feita sem autorização da prefeitura.O gradil, instalado em 2020, impedia que moradores usassem uma esplanada com acesso para a rua dos Timbiras. A obra foi embargada pela prefeitura sob a alegação de desconfigurar a edificação, que é considerada integrante da área de proteção da Praça Raul Soares.Por compor esse conjunto arquitetônico protegido, as intervenções no prédio devem ser previamente autorizadas pelo poder público municipal. Na época, o edifício estava em processo de tombamento como patrimônio cultural de BH, concluído em abril do ano passado.As grades foram retiradas após longo processo de disputa judicial entre o condomínio e o patrimônio municipal. A administração do JK foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre a situação.também entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda posicionamento.Essa não foi a primeira vez que o condomínio tentou se isolar com grades . Em 2015, a administração do prédio instalou um gradil no entorno do Bloco B, no acesso pela rua dos Guajajaras, para tentar afastar os moradores de rua do local.A alegação era de que, além de danos à estrutura do edifício, a presença dessas pessoas provocava risco de incêndio, já que eles usavam o espaço como abrigo e depósito de material reciclável que recolhem nas ruas.A instalação também não havia passado pelo aval da PBH.O Edifício JK foi arquitetado por Oscar Niemeyer e construído pelo governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, motivo pelo qual o edifício recebeu seu nome.O objetivo de JK era atenuar a crise de moradias que afetava a classe média, proporcionando habitações de alto padrão a custos baixos. A obra foi encomendada em 1952 e teve início no ano seguinte, porém, sua conclusão só foi ocorrer em 1970.Os prédios que compõem o conjunto, considerado um ícone do modernismo na arquitetura brasileira , estão situados nas ruas dos Timbiras e dos Guajajaras.