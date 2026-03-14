Dois homens são presos por receptação de veículo furtado em BH

Dois homens foram presos nessa sexta-feira (13/3) durante uma operação da Polícia Militar que resultou na recuperação de um veículo furtado e na apreensão de diversos equipamentos usados para furtar e adulterar automóveis em Belo Horizonte (MG).

Segundo a PM, militares da inteligência do 5º Batalhão receberam informações de que uma caminhonete Toyota Hilux furtada estaria “esfriando” na região da Vila Oeste, o que seria deixar um carro roubado em local escondido para evitar rastreamento. Depois do monitoramento no local, os policiais conseguiram prender um suspeito e recuperar o veículo.

Durante buscas, equipes do Tático Móvel, com apoio da inteligência, identificaram e prenderam um segundo homem no Bairro Padre Eustáquio. De acordo com a polícia, ele seria responsável por fornecer equipamentos eletrônicos usados para furtar veículos e programar novas chaves.

Na operação, os militares apreenderam diversos dispositivos utilizados em crimes desse tipo, entre eles decodificadores e programadores de chaves automotivas, clonadores, scanners veiculares e bloqueadores de sinal de GPS.

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Também foram recolhidos 39 chaves de veículos, 49 chaveiros com placas de automóveis, dois notebooks, quatro celulares e diversos módulos eletrônicos usados para acessar sistemas de veículos.