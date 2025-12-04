Fazendeiro é preso por receptação de 22 novilhas recuperadas pela PM

Vinte e duas novilhas furtadas foram recuperadas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em uma ação da Polícia Militar nessa quarta-feira (3/12), em resposta a crimes cometidos no município de Rio Paranaíba, na mesma região. Dois homens foram presos.

Sete dos animais estavam na propriedade rural de um dos detidos e, os demais, tinham sido encaminhadas para leilão em Patrocínio.

O furto do gado aconteceu no dia 28 de novembro em Rio Paranaíba. O veículo utilizado para transporte dos animais foi encontrado em Patos de Minas e isso levou a PM ao paradeiro do gado.

Informações do motorista, contratado por um indivíduo para o transporte, davam conta de que mais animais tinham sido furtados. Além das novilhas, outras 31 cabeças de gado teriam sido levadas até Guimarânia, onde houve o transbordo da carga.

A primeira prisão aconteceu ainda na terça-feira (2/12), quando um dos receptadores, morador de Guimarânia, foi encontrado e contou ter comprado quatro novilhas, duas das quais já haviam sido abatidas. Ele se comprometeu com o pagamento das novilhas mortas.

Os demais animais foram levados para Patos de Minas. Um fazendeiro teria feito a compra em Guimarânia. O segundo detido foi encontrado por meio do transportador que, questionado pelos militares, informou o valor do frete e quem havia contratado.

Pessoalmente, os policiais, já em Patos de Minas, ouviram do fazendeiro que a negociação era uma forma de abater uma dívida. Contudo, diante da dificuldade de provar que os animais foram negociados licitamente, o fazendeiro também foi detido por receptação.

Os dois presos foram encaminhados para Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Os animais serão restituídos para o proprietário.