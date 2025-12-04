Fazendeiro é preso por receptação de 22 novilhas recuperadas pela PM
Sete dos animais estavam na propriedade rural de uma dos detidos e outros 15 haviam sido encaminhados para leilão em Patrocínio
compartilheSIGA
Vinte e duas novilhas furtadas foram recuperadas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em uma ação da Polícia Militar nessa quarta-feira (3/12), em resposta a crimes cometidos no município de Rio Paranaíba, na mesma região. Dois homens foram presos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sete dos animais estavam na propriedade rural de um dos detidos e, os demais, tinham sido encaminhadas para leilão em Patrocínio.
O furto do gado aconteceu no dia 28 de novembro em Rio Paranaíba. O veículo utilizado para transporte dos animais foi encontrado em Patos de Minas e isso levou a PM ao paradeiro do gado.
Leia Mais
Informações do motorista, contratado por um indivíduo para o transporte, davam conta de que mais animais tinham sido furtados. Além das novilhas, outras 31 cabeças de gado teriam sido levadas até Guimarânia, onde houve o transbordo da carga.
A primeira prisão aconteceu ainda na terça-feira (2/12), quando um dos receptadores, morador de Guimarânia, foi encontrado e contou ter comprado quatro novilhas, duas das quais já haviam sido abatidas. Ele se comprometeu com o pagamento das novilhas mortas.
Os demais animais foram levados para Patos de Minas. Um fazendeiro teria feito a compra em Guimarânia. O segundo detido foi encontrado por meio do transportador que, questionado pelos militares, informou o valor do frete e quem havia contratado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Pessoalmente, os policiais, já em Patos de Minas, ouviram do fazendeiro que a negociação era uma forma de abater uma dívida. Contudo, diante da dificuldade de provar que os animais foram negociados licitamente, o fazendeiro também foi detido por receptação.
Os dois presos foram encaminhados para Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Os animais serão restituídos para o proprietário.