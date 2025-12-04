Assine
overlay
Início Gerais
FURTO NA ZONA RURAL

Fazendeiro é preso por receptação de 22 novilhas recuperadas pela PM

Sete dos animais estavam na propriedade rural de uma dos detidos e outros 15 haviam sido encaminhados para leilão em Patrocínio

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
04/12/2025 18:05

compartilhe

SIGA
x
Fazendeiro é preso por receptação de 22 novilhas recuperadas pela PM
Fazendeiro é preso por receptação de 22 novilhas recuperadas pela PM crédito: Divulgação/PMMG

Vinte e duas novilhas furtadas foram recuperadas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em uma ação da Polícia Militar nessa quarta-feira (3/12), em resposta a crimes cometidos no município de Rio Paranaíba, na mesma região. Dois homens foram presos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sete dos animais estavam na propriedade rural de um dos detidos e, os demais, tinham sido encaminhadas para leilão em Patrocínio.

O furto do gado aconteceu no dia 28 de novembro em Rio Paranaíba. O veículo utilizado para transporte dos animais foi encontrado em Patos de Minas e isso levou a PM ao paradeiro do gado.

Leia Mais

Informações do motorista, contratado por um indivíduo para o transporte, davam conta de que mais animais tinham sido furtados. Além das novilhas, outras 31 cabeças de gado teriam sido levadas até Guimarânia, onde houve o transbordo da carga.

A primeira prisão aconteceu ainda na terça-feira (2/12), quando um dos receptadores, morador de Guimarânia, foi encontrado e contou ter comprado quatro novilhas, duas das quais já haviam sido abatidas. Ele se comprometeu com o pagamento das novilhas mortas.

Os demais animais foram levados para Patos de Minas. Um fazendeiro teria feito a compra em Guimarânia. O segundo detido foi encontrado por meio do transportador que, questionado pelos militares, informou o valor do frete e quem havia contratado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pessoalmente, os policiais, já em Patos de Minas, ouviram do fazendeiro que a negociação era uma forma de abater uma dívida. Contudo, diante da dificuldade de provar que os animais foram negociados licitamente, o fazendeiro também foi detido por receptação.

Os dois presos foram encaminhados para Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Os animais serão restituídos para o proprietário.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba furto-de-gado patos-de-minas rio-paranaiba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay