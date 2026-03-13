MG: mulher morta por agiota foi entregue a assassino pelo irmão dela

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem de 20 anos, identificado como o responsável pela execução de uma mulher, de 39, foi preso preventivamente nesta sexta-feira (13/3) pela Polícia Civil em Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado.

O irmão da vítima, de 21 anos, que confessou participação no homicídio, está preso desde 6 de fevereiro. O crime aconteceu em 30 de janeiro na região do Calambau, zona rural de Itaúna, a aproximadamente 70 quilômetros de distância de Nova Serrana.

O corpo da vítima foi localizado boiando em uma lagoa. Após a retirada da água, a perícia da Polícia Civil constatou diversas perfurações "causadas por objeto perfurocortante".



O homem preso nesta sexta é apontado com o executor do assassinato. Segundo apurado pela Polícia Civil, ele atuava como agiota e havia emprestado dinheiro à mulher. Diante da dívida não quitada, ele passou a ameaçá-la.

No dia do crime, conforme levantado pelos policiais civis, o irmão da vítima a colocou no banco traseiro de seu veículo e seguiu até a região do Calambau, onde o agiota os aguardava. Ele também entrou no automóvel. Em determinado ponto da estrada vicinal, próximo a uma ponte, o veículo foi parado. Nesse momento, o agiota passou a golpeá-la, ainda dentro do carro, "com um objeto perfurocortante".

Após as agressões, o jovem teria puxado a vítima pelos cabelos, arrastado-a para fora do veículo e arremessado o corpo da ponte em direção a um riacho. Em seguida, os dois fugiram do local.

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A Polícia Civil não explicou o que levou o irmão da vítima a auxiliar o agiota a matar a vítima. Após a prisão, esse segundo investigado foi conduzido ao sistema prisional.