Corpo encontrado em Jaboticatubas é de jovem levado por enxurrada em Sabará

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O corpo encontrado na tarde dessa sexta-feira (13/3), em Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é do jovem que estava desaparecido após ser levado por uma enxurrada em Sabará (MG). A identificação do corpo foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã deste sábado (14/3).

Segundo a corporação, uma equipe da perícia oficial foi acionada e esteve no local onde o cadáver foi encontrado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por procedimentos de identificação e exame de necropsia.

Depois da análise, a Polícia Civil confirmou que se trata do homem desaparecido no município de Sabará. A família já foi comunicada e aguarda a liberação do corpo.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros às margens do Rio das Velhas, em Jaboticatubas. A suspeita inicial era de que se tratava de Arthur Henrique, de 24 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (11/3), quando foi arrastado por uma enxurrada em Sabará.

De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado preso a uma draga de areia dentro do rio. Na ocasião, a corporação informou que as características físicas e as roupas coincidiam com as da vítima desaparecida, mas a confirmação oficial dependia da perícia da Polícia Civil.

Relembre o caso

O jovem desapareceu na tarde de segunda-feira (9/3) depois de cair dentro de uma galeria de drenagem de água improvisada por moradores do Bairro Nações Unidas, em Sabará. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. O incidente ocorreu por volta das 14h, na Rua Varginha.

O jovem usava camisa preta, calça escura e boné e tentava quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão.

A forte chuva que atingiu Sabará na tarde de segunda-feira (9/3) provocou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação foi de aproximadamente 30 mm em um curto intervalo de tempo, entre 30 e 40 minutos.

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O temporal provocou queda de postes e árvores, além de alagamentos em várias ruas. No Bairro Rosário I, o telhado da Escola Municipal Edith de Assis Costa cedeu após um vendaval, causando também a queda de um poste e fios sobre carros na Rua Diogo Alves Correia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.