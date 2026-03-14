Mais de 600 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que representa perigo para chuvas intensas em Minas Gerais, neste sábado (14/3). O aviso abrange Belo Horizonte e outras 619 cidades das seguintes regiões: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste, Noroeste e Norte (confira lista completa abaixo).

Leia Mais BH pode ter chuva forte com raios e ventos neste sábado (14) Chuvas mantêm Minas Gerais em alerta na reta final do verão BH está sob alerta para chuvas intensas e alagamentos nesta sexta (13/3)

Segundo o Inmet, pode ocorrer chuva entre 30mm/h e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Outras 97 cidades mineiras se encontram em alerta amarelo. A previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Ambos os alertas são válidos até as 23h59 de hoje.

Se proteja durante tempestades:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Evite áreas de alagamento

Não tente atravessar vias alagadas

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades em alerta laranja

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Aguanil

Aimorés

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andrelândia

Angelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Argirita

Aricanduva

Arinos

Astolfo Dutra

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Camacho

Campanário

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carrancas

Casa Grande

Cascalho Rico

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chácara

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Chiador

Cipotânea

Claro dos Poções

Cláudio

Coimbra

Coluna

Conceição da Barra de Minas

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Cuparaque

Curvelo

Datas

Delfinópolis

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Funilândia

Galiléia

Glaucilândia

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaraciama

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibirité

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itacambira

Itaguara

Itaipé

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jampruca

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jeceaba

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Juramento

Ladainha

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Leopoldina

Lima Duarte

Luisburgo

Luislândia

Luminárias

Luz

Madre de Deus de Minas

Malacacheta

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Maravilhas

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Minduri

Mirabela

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Natalândia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Novo Cruzeiro

Olaria

Olhos-d'Água

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Pintópolis

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Porto Firme

Poté

Prados

Prata

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

São Vicente de Minas

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Silveirânia

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande





Municípios em alerta amarelo





Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Cachoeira de Pajeú

Carlos Chagas

Catuti

Comercinho

Cônego Marinho

Crisólita

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Indaiabira

Itacarambi

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Juvenília

Machacalis

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Pai Pedro

Palmópolis

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

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