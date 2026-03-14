Mais de 600 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas
A previsão é de chuva de até 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Saiba como se proteger
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que representa perigo para chuvas intensas em Minas Gerais, neste sábado (14/3). O aviso abrange Belo Horizonte e outras 619 cidades das seguintes regiões: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste, Noroeste e Norte (confira lista completa abaixo).
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Segundo o Inmet, pode ocorrer chuva entre 30mm/h e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Outras 97 cidades mineiras se encontram em alerta amarelo. A previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.
Ambos os alertas são válidos até as 23h59 de hoje.
Se proteja durante tempestades:
-
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
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Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
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Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Evite áreas de alagamento
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Não tente atravessar vias alagadas
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades em alerta laranja
Abadia dos Dourados
Abaeté
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Aguanil
Aimorés
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Alpercata
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvarenga
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Amparo do Serra
Andrelândia
Angelândia
Antônio Carlos
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Araçaí
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arcos
Argirita
Aricanduva
Arinos
Astolfo Dutra
Ataléia
Augusto de Lima
Baldim
Bambuí
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belmiro Braga
Belo Horizonte
Belo Oriente
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bom Sucesso
Bonfim
Bonfinópolis de Minas
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Brás Pires
Braúnas
Brumadinho
Buenópolis
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira da Prata
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caeté
Caiana
Cajuri
Camacho
Campanário
Campo Azul
Campo Belo
Campo do Meio
Campos Altos
Campos Gerais
Canaã
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Cantagalo
Caparaó
Capela Nova
Capelinha
Capim Branco
Capinópolis
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Caratinga
Carbonita
Carlos Chagas
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carrancas
Casa Grande
Cascalho Rico
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Cedro do Abaeté
Central de Minas
Centralina
Chácara
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Chiador
Cipotânea
Claro dos Poções
Cláudio
Coimbra
Coluna
Conceição da Barra de Minas
Conceição de Ipanema
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Confins
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Contagem
Coqueiral
Coração de Jesus
Cordisburgo
Corinto
Coroaci
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego Fundo
Córrego Novo
Couto de Magalhães de Minas
Cristais
Cristiano Otoni
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Cuparaque
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divino das Laranjeiras
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Durandé
Engenheiro Caldas
Engenheiro Navarro
Entre Folhas
Entre Rios de Minas
Ervália
Esmeraldas
Espera Feliz
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Florestal
Formiga
Formoso
Fortuna de Minas
Francisco Dumont
Franciscópolis
Francisco Sá
Frei Gaspar
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Funilândia
Galiléia
Glaucilândia
Goiabeira
Goianá
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciaba
Guaraciama
Guarani
Guarará
Guarda-Mor
Guidoval
Guimarânia
Guiricema
Gurinhatã
Iapu
Ibertioga
Ibiá
Ibiaí
Ibirité
Ibituruna
Icaraí de Minas
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Indianópolis
Ingaí
Inhapim
Inhaúma
Inimutaba
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Ipiaçu
Iraí de Minas
Itabira
Itabirinha
Itabirito
Itacambira
Itaguara
Itaipé
Itamarandiba
Itamarati de Minas
Itambacuri
Itambé do Mato Dentro
Itanhomi
Itapecerica
Itatiaiuçu
Itaúna
Itaverava
Itueta
Ituiutaba
Itumirim
Itutinga
Jaboticatubas
Jaguaraçu
Jampruca
Januária
Japaraíba
Japonvar
Jeceaba
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitaí
Jequitibá
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Gonçalves de Minas
José Raydan
Juatuba
Juiz de Fora
Juramento
Ladainha
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lamim
Laranjal
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Leopoldina
Lima Duarte
Luisburgo
Luislândia
Luminárias
Luz
Madre de Deus de Minas
Malacacheta
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Maravilhas
Mar de Espanha
Mariana
Marilac
Mário Campos
Maripá de Minas
Marliéria
Martinho Campos
Martins Soares
Materlândia
Mateus Leme
Mathias Lobato
Matias Barbosa
Matipó
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mendes Pimentel
Mercês
Mesquita
Minas Novas
Minduri
Mirabela
Miradouro
Miraí
Moeda
Moema
Monjolos
Monte Alegre de Minas
Monte Carmelo
Montes Claros
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Muriaé
Mutum
Nacip Raydan
Naque
Natalândia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Belém
Nova Era
Nova Lima
Nova Módica
Nova Ponte
Nova Serrana
Nova União
Novo Cruzeiro
Olaria
Olhos-d'Água
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Preto
Ouro Verde de Minas
Paineiras
Pains
Paiva
Palma
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraopeba
Passabém
Passa Tempo
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Paulistas
Peçanha
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Pequeri
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Periquito
Pescador
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pingo d'Água
Pintópolis
Piracema
Piranga
Pirapetinga
Pirapora
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Pocrane
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Porto Firme
Poté
Prados
Prata
Pratinha
Presidente Bernardes
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Raul Soares
Recreio
Reduto
Resende Costa
Resplendor
Ressaquinha
Riachinho
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Rio Vermelho
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Rosário da Limeira
Sabará
Sabinópolis
Sacramento
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santa Maria do Suaçuí
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana de Pirapama
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana do Riacho
Santana dos Montes
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Lagoa
São João del Rei
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João do Pacuí
São João Evangelista
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Lapa
São José da Safira
São José da Varginha
São José do Divino
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São José do Mantimento
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Maranhão
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Rio Preto
São Tiago
São Vicente de Minas
Sardoá
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador Modestino Gonçalves
Senhora de Oliveira
Senhora do Porto
Senhora dos Remédios
Sericita
Serra Azul de Minas
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serro
Sete Lagoas
Setubinha
Silveirânia
Simão Pereira
Simonésia
Sobrália
Tabuleiro
Taparuba
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Tarumirim
Teixeiras
Teófilo Otoni
Timóteo
Tiradentes
Tiros
Tocantins
Tombos
Três Marias
Três Pontas
Tumiritinga
Tupaciguara
Turmalina
Ubá
Ubaí
Ubaporanga
Uberaba
Uberlândia
Unaí
Uruana de Minas
Urucânia
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Bonita
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Vazante
Veredinha
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Virginópolis
Virgolândia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Municípios em alerta amarelo
Águas Formosas
Águas Vermelhas
Almenara
Bandeira
Berizal
Bertópolis
Bonito de Minas
Cachoeira de Pajeú
Carlos Chagas
Catuti
Comercinho
Cônego Marinho
Crisólita
Curral de Dentro
Divisa Alegre
Divisópolis
Espinosa
Felisburgo
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Gameleiras
Indaiabira
Itacarambi
Itaobim
Itinga
Jacinto
Jaíba
Janaúba
Januária
Jequitinhonha
Joaíma
Juvenília
Machacalis
Mamonas
Manga
Matias Cardoso
Mato Verde
Medina
Miravânia
Montalvânia
Monte Azul
Monte Formoso
Montezuma
Nanuque
Ninheira
Nova Porteirinha
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Pai Pedro
Palmópolis
Pedra Azul
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Riacho dos Machados
Rio do Prado
Rio Pardo de Minas
Rubelita
Rubim
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Santa Helena de Minas
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
São João das Missões
São João do Paraíso
Serranópolis de Minas
Taiobeiras
Umburatiba
Vargem Grande do Rio Pardo
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