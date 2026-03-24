MG: BH e mais 258 cidades sob alerta de tempestade e granizo. Confira
Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h. Veja lista de municípios e recomendações do órgão
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A capital mineira e mais 258 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade e queda de granizo até as 9h desta quarta-feira (25/3).
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Segundo o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja informa sobre o perigo de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
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Sem risco de granizo, mais 427 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo, com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até as 9h de amanhã. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².
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Recomendações do órgão
- Evite áreas de inundação.
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Araçaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araxá
- Arcos
- Arinos
- Araújos
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Betim
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Botumirim
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Cachoeira da Prata
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Caetanópolis
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Carbonita
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Carmópolis de Minas
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conquista
- Congonhas do Norte
- Coração de Jesus
- Corinto
- Coromandel
- Cordisburgo
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Diamantina
- Divinópolis
- Dom Bosco
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Esmeraldas
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Espinosa
- Felixlândia
- Felício dos Santos
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gouveia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guarda-Mor
- Guaraciama
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Icaraí de Minas
- Igaratinga
- Iguatama
- Indianópolis
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacarambi
- Itacambira
- Itaguara
- Itamarandiba
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Ituiutaba
- Itaúna
- Iturama
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jequitibá
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Josenópolis
- José Gonçalves de Minas
- Juatuba
- Juramento
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Martinho Campos
- Mateus Leme
- Matias Cardoso
- Matutina
- Medeiros
- Mato Verde
- Matozinhos
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Natalândia
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Serrana
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Padre Carvalho
- Pai Pedro
- Paineiras
- Pains
- Papagaios
- Paracatu
- Paraopeba
- Pará de Minas
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedro Leopoldo
- Pedrinópolis
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Pimenta
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Rio Paranaíba
- Romaria
- Sacramento
- Santana de Pirapama
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São José da Varginha
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Oeste
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Sete Lagoas
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Três Marias
- Turmalina
- Tupaciguara
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo
Cidades sob alerta amarelo
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alfredo Vasconcelos
- Almenara
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Angelândia
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araçuaí
- Araponga
- Argirita
- Aricanduva
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Baldim
- Bandeira
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Betim
- Bicas
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfim
- Botumirim
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Bugre
- Cachoeira de Pajeú
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Campanário
- Canaã
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capim Branco
- Capitão Andrade
- Caputira
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Casa Grande
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Central de Minas
- Chácara
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chiador
- Cipotânea
- Coimbra
- Coluna
- Comercinho
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coroaci
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Coronel Pacheco
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Guanhães
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Francisco Badaró
- Franciscópolis
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Funilândia
- Galiléia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Ibirité
- Igarapé
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaobim
- Itatiaiuçu
- Itaverava
- Itinga
- Itueta
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Ladainha
- Lagoa Dourada
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Leme do Prado
- Leopoldina
- Luisburgo
- Machacalis
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martins Soares
- Mata Verde
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Monte Formoso
- Montezuma
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paiva
- Palma
- Palmópolis
- Passabém
- Passa Tempo
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedro Leopoldo
- Pequeri
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade dos Gerais
- Pingo d'Água
- Piracema
- Piranga
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Ponto dos Volantes
- Porto Firme
- Poté
- Presidente Bernardes
- Presidente Kubitschek
- Prudente de Morais
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio do Prado
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Vermelho
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Rubelita
- Rubim
- Sabará
- Sabinópolis
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santos Dumont
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra dos Aimorés
- Serro
- Setubinha
- Silveirânia
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taiobeiras
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Tumiritinga
- Turmalina
- Ubá
- Ubaporanga
- Umburatiba
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro