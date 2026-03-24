MG: BH e mais 258 cidades sob alerta de tempestade e granizo. Confira

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A capital mineira e mais 258 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade e queda de granizo até as 9h desta quarta-feira (25/3).

Segundo o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja informa sobre o perigo de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Sem risco de granizo, mais 427 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo, com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até as 9h de amanhã. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².

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Recomendações do órgão

Evite áreas de inundação.

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Araçaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arcos

Arinos

Araújos

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Betim

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Botumirim

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Cachoeira da Prata

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Caetanópolis

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Enéas

Carbonita

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Carmópolis de Minas

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conquista

Congonhas do Norte

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Cordisburgo

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Delfinópolis

Delta

Diamantina

Divinópolis

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Espinosa

Felixlândia

Felício dos Santos

Florestal

Formiga

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fronteira

Fruta de Leite

Frutal

Funilândia

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Grupiara

Guarda-Mor

Guaraciama

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Icaraí de Minas

Igaratinga

Iguatama

Indianópolis

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacarambi

Itacambira

Itaguara

Itamarandiba

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Ituiutaba

Itaúna

Iturama

Jaíba

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jequitibá

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Josenópolis

José Gonçalves de Minas

Juatuba

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Mamonas

Manga

Maravilhas

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Cardoso

Matutina

Medeiros

Mato Verde

Matozinhos

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Padre Carvalho

Pai Pedro

Paineiras

Pains

Papagaios

Paracatu

Paraopeba

Pará de Minas

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pedrinópolis

Pequi

Perdigão

Perdizes

Pimenta

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santana de Pirapama

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São José da Varginha

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião do Oeste

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Tapira

Tapiraí

Tiros

Três Marias

Turmalina

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

Cidades sob alerta amarelo



Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araçuaí

Araponga

Argirita

Aricanduva

Astolfo Dutra

Ataléia

Baldim

Bandeira

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Berilo

Berizal

Bertópolis

Betim

Bicas

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Botumirim

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Bugre

Cachoeira de Pajeú

Caeté

Caiana

Cajuri

Campanário

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capim Branco

Capitão Andrade

Caputira

Caraí

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Catuji

Central de Minas

Chácara

Chalé

Chapada do Norte

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Coronel Pacheco

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cuparaque

Curral de Dentro

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Guanhães

Dores do Turvo

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Francisco Badaró

Franciscópolis

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Funilândia

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Iapu

Ibirité

Igarapé

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itaipé

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itatiaiuçu

Itaverava

Itinga

Itueta

Jaboticatubas

Jacinto

Jaguaraçu

Jampruca

Jeceaba

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitibá

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Ladainha

Lagoa Dourada

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leme do Prado

Leopoldina

Luisburgo

Machacalis

Malacacheta

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Medina

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Miradouro

Miraí

Moeda

Monte Formoso

Montezuma

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Paiva

Palma

Palmópolis

Passabém

Passa Tempo

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedro Leopoldo

Pequeri

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pingo d'Água

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Ponto dos Volantes

Porto Firme

Poté

Presidente Bernardes

Presidente Kubitschek

Prudente de Morais

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio do Prado

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Rubelita

Rubim

Sabará

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Paraíso

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serro

Setubinha

Silveirânia

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taiobeiras

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tocantins

Tombos

Tumiritinga

Turmalina

Ubá

Ubaporanga

Umburatiba

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro