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MG: BH e mais 258 cidades sob alerta de tempestade e granizo. Confira

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h. Veja lista de municípios e recomendações do órgão

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/03/2026 13:35

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Minas tem 471 municípios sob alerta laranja para chuvas e 807 sob alerta amarelo nesta sexta-feira (20/3)
Cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e granizo até as 9h desta quarta-feira (25/3) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A capital mineira e mais 258 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade e queda de granizo até as 9h desta quarta-feira (25/3).

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Segundo o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja informa sobre o perigo de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Leia Mais

Sem risco de granizo, mais 427 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo, com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até as 9h de amanhã. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².

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Recomendações do órgão

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta laranja

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Araçaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Arcos
  • Arinos
  • Araújos
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Bambuí
  • Betim
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Botumirim
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Cachoeira da Prata
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Caetanópolis
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Carbonita
  • Carmo da Mata
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Carmópolis de Minas
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conquista
  • Congonhas do Norte
  • Coração de Jesus
  • Corinto
  • Coromandel
  • Cordisburgo
  • Córrego Danta
  • Córrego Fundo
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Dom Bosco
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Engenheiro Navarro
  • Esmeraldas
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Espinosa
  • Felixlândia
  • Felício dos Santos
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Funilândia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Guaraciama
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Icaraí de Minas
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Indianópolis
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itacarambi
  • Itacambira
  • Itaguara
  • Itamarandiba
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itatiaiuçu
  • Ituiutaba
  • Itaúna
  • Iturama
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jequitibá
  • Jequitaí
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Josenópolis
  • José Gonçalves de Minas
  • Juatuba
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leandro Ferreira
  • Leme do Prado
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luz
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Martinho Campos
  • Mateus Leme
  • Matias Cardoso
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moema
  • Monjolos
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova Serrana
  • Olhos-d'Água
  • Onça de Pitangui
  • Padre Carvalho
  • Pai Pedro
  • Paineiras
  • Pains
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Paraopeba
  • Pará de Minas
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedra do Indaiá
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedro Leopoldo
  • Pedrinópolis
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Pimenta
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Paranaíba
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santana de Pirapama
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Hipólito
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São José da Varginha
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Oeste
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiros
  • Três Marias
  • Turmalina
  • Tupaciguara
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo

Cidades sob alerta amarelo

  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Além Paraíba
  • Alfredo Vasconcelos
  • Almenara
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Angelândia
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Araçuaí
  • Araponga
  • Argirita
  • Aricanduva
  • Astolfo Dutra
  • Ataléia
  • Baldim
  • Bandeira
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Betim
  • Bicas
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfim
  • Botumirim
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Bugre
  • Cachoeira de Pajeú
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Campanário
  • Canaã
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capelinha
  • Capim Branco
  • Capitão Andrade
  • Caputira
  • Caraí
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carmésia
  • Casa Grande
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Catuji
  • Central de Minas
  • Chácara
  • Chalé
  • Chapada do Norte
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Coimbra
  • Coluna
  • Comercinho
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Confins
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conselheiro Lafaiete
  • Conselheiro Pena
  • Contagem
  • Coroaci
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Murta
  • Coronel Pacheco
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cristiano Otoni
  • Crucilândia
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dona Eusébia
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Turvo
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
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  • Santana do Riacho
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  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santos Dumont
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  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
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  • São Gonçalo do Rio Preto
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  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Lapa
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Rio Preto
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  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
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  • Silveirânia
  • Simonésia
  • Sobrália
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  • Ubá
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  • Umburatiba
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Veredinha
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgem da Lapa
  • Virginópolis
  • Virgolândia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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