Chuva em BH? Veja a previsão do tempo completa desta terça-feira (24/3)
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde. A capital pode ter pancadas fortes de chuva ao longo do dia
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A terça-feira (24/3) em Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas fortes de chuva ao longo do dia, principalmente a partir da tarde. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, aumentando o risco de ocorrências na capital.
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De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 14,8°C e a máxima estimada chega aos 29°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde. Há ainda previsão de chuva com acumulado significativo.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 16,3°C, às 3h30
- Centro-Sul: 15,7°C, à 0h50
- Oeste: 14,8°C, com sensação térmica de 5,6°C, à 1h
- Pampulha: 16°C, com sensação térmica de 18,1°C, às 6h
- Venda Nova: 16,8°C, às 6h30
Acumulado de chuvas (mm) entre 22h30 e 0h30 desta terça (24/3)
- Barreiro: 5,1 (2,6%)
- Centro-Sul: 21,8 (11,0%)
- Hipercentro: 1,2 (0,6%)
- Leste: 1,8 (0,9%)
- Nordeste: 5,2 (2,6%)
- Noroeste: 1,6 (0,8%)
- Norte: 1,2 (0,6%)
- Oeste: 7,0 (3,5%)
- Pampulha: 0,8 (0,4%)
- Venda Nova: 4,8 (2,4%)
Média Climatológica de março: 197,5mm
Como fica o tempo no estado?
Em Minas Gerais, a terça-feira também apresenta condições típicas de instabilidade em grande parte do estado. A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) influencia o clima nos próximos dias.
Esse sistema atmosférico inibe a formação de nuvens em sua região central, mas favorece a ocorrência de pancadas de chuva nas bordas. Com isso, há previsão de precipitações principalmente nas regiões Norte, Leste e Oeste do estado, com possibilidade de temporais isolados.
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O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.