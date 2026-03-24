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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva em BH? Veja a previsão do tempo completa desta terça-feira (24/3)

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde. A capital pode ter pancadas fortes de chuva ao longo do dia

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
24/03/2026 07:51

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Vista do céu carregado com nuvens de chuvas, na Praça do Papa, na região Centro-Sul de BH
A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) influencia o clima nos próximos dias crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A terça-feira (24/3) em Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas fortes de chuva ao longo do dia, principalmente a partir da tarde. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, aumentando o risco de ocorrências na capital.

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De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 14,8°C e a máxima estimada chega aos 29°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde. Há ainda previsão de chuva com acumulado significativo.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 16,3°C, às 3h30
  • Centro-Sul: 15,7°C, à 0h50
  • Oeste: 14,8°C, com sensação térmica de 5,6°C, à 1h
  • Pampulha: 16°C, com sensação térmica de 18,1°C, às 6h
  • Venda Nova: 16,8°C, às 6h30

Acumulado de chuvas (mm) entre 22h30 e 0h30 desta terça (24/3)

  • Barreiro: 5,1 (2,6%)
  • Centro-Sul: 21,8 (11,0%)
  • Hipercentro: 1,2 (0,6%)
  • Leste: 1,8 (0,9%)
  • Nordeste: 5,2 (2,6%)
  • Noroeste: 1,6 (0,8%)
  • Norte: 1,2 (0,6%)
  • Oeste: 7,0 (3,5%)
  • Pampulha: 0,8 (0,4%)
  • Venda Nova: 4,8 (2,4%)

Média Climatológica de março: 197,5mm

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, a terça-feira também apresenta condições típicas de instabilidade em grande parte do estado. A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) influencia o clima nos próximos dias.

Esse sistema atmosférico inibe a formação de nuvens em sua região central, mas favorece a ocorrência de pancadas de chuva nas bordas. Com isso, há previsão de precipitações principalmente nas regiões Norte, Leste e Oeste do estado, com possibilidade de temporais isolados.

Outono começa com transição no clima

O outono começou na última sexta-feira (20/3) e inaugura um período de transição no clima de Minas Gerais. Apesar da mudança de estação, a chuva ainda marca presença até o fim de março, mas perde força gradativamente ao longo de abril, abrindo espaço para dias mais estáveis.

A nova estação traz mudanças perceptíveis no dia a dia: as manhãs passam a ser mais frescas, as tardes menos abafadas e os nevoeiros se tornam mais frequentes ao amanhecer, especialmente em áreas de vale e regiões serranas.

A partir de maio, o cenário muda ainda mais com a chegada das primeiras massas de ar frio ao Sudeste. Esse avanço pode provocar quedas bruscas de temperatura de um dia para o outro e sequências de dias com clima mais ameno. Em áreas mais elevadas do Sul de Minas, o fenômeno também pode favorecer as primeiras formações de geada do ano, típicas desse período.

 
 
 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos. 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.  

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

 

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