Calor e tempo seco em BH? Veja previsão para esta sexta-feira (27/3)

O tempo firme e o calor predominam nesta sexta-feira (27/3) em Belo Horizonte (MG), com céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar durante a tarde. A mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 35% nas horas mais quentes do dia.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,2°C, às 6h15.

Centro Sul: 17,9°C, às 6h40.

Oeste: 17°C, com sensação térmica de 9,8°C, às 6h.

Pampulha: 19,4°C, com sensação térmica de 21,1°C, às 5h.

Venda Nova: 19,2°C, às 6h20.

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, o tempo segue estável na maior parte do território. A possibilidade de chuva é baixa e se concentra na faixa Leste, por influência da umidade vinda do oceano, além de áreas do Noroeste e do Triângulo, devido a instabilidades da Região Centro-Oeste. Nas demais regiões do estado, a previsão é de variação de nebulosidade, sem expectativa de chuva.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?