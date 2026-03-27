Calor e tempo seco em BH? Veja previsão para esta sexta-feira (27/3)
Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 35% à tarde
compartilheSIGA
O tempo firme e o calor predominam nesta sexta-feira (27/3) em Belo Horizonte (MG), com céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar durante a tarde. A mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 35% nas horas mais quentes do dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,2°C, às 6h15.
- Centro Sul: 17,9°C, às 6h40.
- Oeste: 17°C, com sensação térmica de 9,8°C, às 6h.
- Pampulha: 19,4°C, com sensação térmica de 21,1°C, às 5h.
- Venda Nova: 19,2°C, às 6h20.
Como fica o tempo no estado?
Em Minas Gerais, o tempo segue estável na maior parte do território. A possibilidade de chuva é baixa e se concentra na faixa Leste, por influência da umidade vinda do oceano, além de áreas do Noroeste e do Triângulo, devido a instabilidades da Região Centro-Oeste. Nas demais regiões do estado, a previsão é de variação de nebulosidade, sem expectativa de chuva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.