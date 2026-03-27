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PREVISÃO DO TEMPO

Calor e tempo seco em BH? Veja previsão para esta sexta-feira (27/3)

Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 35% à tarde

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/03/2026 07:59

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Clima em BH
A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O tempo firme e o calor predominam nesta sexta-feira (27/3) em Belo Horizonte (MG), com céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar durante a tarde. A mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 35% nas horas mais quentes do dia.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,2°C, às 6h15.
  • Centro Sul: 17,9°C, às 6h40.
  • Oeste: 17°C, com sensação térmica de 9,8°C, às 6h.
  • Pampulha: 19,4°C, com sensação térmica de 21,1°C, às 5h.
  • Venda Nova: 19,2°C, às 6h20.

 

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, o tempo segue estável na maior parte do território. A possibilidade de chuva é baixa e se concentra na faixa Leste, por influência da umidade vinda do oceano, além de áreas do Noroeste e do Triângulo, devido a instabilidades da Região Centro-Oeste. Nas demais regiões do estado, a previsão é de variação de nebulosidade, sem expectativa de chuva.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h. 

 

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
 

 

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