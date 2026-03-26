Temporais atingiram cerca de 850 pessoas em São Francisco, diz Defesa Civil

Cerca de 850 pessoas foram afetadas pelas chuvas intensas registradas em São Francisco, no Norte de Minas Gerais, na tarde de quarta-feira (25/3). A informação foi divulgada pela Defesa Civil de São Francisco nesta quinta-feira (26/3). O órgão ainda realiza os levantamentos sobre os prejuízos provocados pelos temporais na zona rural do município.

A cidade é cortada pelo Rio São Francisco. Porém, os estragos foram provocados pela enxurrada, decorrente do alto volume pluviométrico. Segundo a Defesa Civil, em duas horas foram registrados 100 milímetros, afetando principalmente as comunidades rurais de Angical e São Domingos.

Não houve vítimas. Entre outros danos, estradas vicinais e pontes foram destruídas. Localidades foram isoladas e famílias ficaram ilhadas, sendo resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.

Alunos da Escola Estadual Joaquim Vieira de Araújo, na comunidade de Angical, ficaram isolados, sem poder voltar para suas casas devido à enchente do córrego que leva o nome da localidade. Numa forma inusitada de resgate e salvamento, os bombeiros montaram uma tirolesa e auxiliaram os alunos, permitindo que eles pudessem transpor o manancial cheio.

Na mesma localidade, os bombeiros e a Defesa Civil resgataram uma idosa, de presumíveis 80 anos, com mobilidade reduzida, que teve a casa inundada e ficou ilhada. Também numa situação curiosa, antes da chegada das equipes de salvamento, parentes da mulher a colocaram em uma cadeira amarrada com uma corda em um caibro do telhado para evitar que ela fosse levada pela força da correnteza. Na residência foram socorridos ainda o marido da mulher, também idoso, e um neto do casal.

Ainda em Angical, várias famílias ficaram ilhadas, tendo em vista que a ponte sobre o córrego homônimo, na estrada vicinal de acesso à localidade, teve o aterro da sua cabeceira arrancada pela água. As equipes dos bombeiros e da Defesa Civil resgataram os moradores, que foram auxiliados na travessia com o uso de cordas e equipamentos de segurança.

Na tarde desta quinta-feira, o coordenador municipal de São Francisco, Romenig Barbosa Martins, disse que, até então, foi constatado que duas famílias ficaram desabrigadas. Mas um número bem maior de pessoas, ainda não contabilizado, ficou desajolado na zona rural do município e foi levado para as casas de parentes e amigos.

Romenig disse que, embora ainda não tenha concluído o levantamento sobre as consequências dos temporais, sabe-se que os prejuízos nas localidades rurais foram elevados. Segundo ele, foram destruídas pelo menos nove pontes, atingindo mais de 20 comunidades.

A pedido da Defesa Civil, o helicóptero Pegasus do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, na mesma região do estado, foi deslocado para São Francisco, permanecendo em prontidão na cidade para casos de emergência.

Porém, segundo o órgão, as chuvas reduziram nesta quinta-feira e a situação no município está sob controle, com as equipes aguardando a redução do nível da água para concluir um diagnóstico mais detalhado sobre os danos causados.

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