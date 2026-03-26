Bombeiros capturam cascavel em calçada movimentada

Uma cascavel (Crotalus durissus) foi capturada na noite desta quarta-feira (25/3) na Rua Orquídeas, em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado, após ser vista sobre a calçada em uma área movimentada.

Militares do posto avançado foram acionados por volta das 18h50 e, ao chegarem ao local, confirmaram a presença do animal na via pública, com risco para pedestres. A contenção foi feita com uso de equipamentos de proteção e técnicas adequadas, sem ferimentos à serpente.

A serpente é uma das que têm o veneno mais mortal no Brasil. Segundo o Instituto Butantan, a cascavel é responsável por 10% dos acidentes com cobras no Brasil. "Ela possui um veneno bastante tóxico (neurotoxinas), atacando os músculos e o sistema nervoso. A picada pode causar a sensação de formigamento ou dor no local, geralmente sem lesão ou inchaço muito evidente.

Em seguida, o animal foi colocado em recipiente apropriado e levado para uma área de soltura em ambiente natural, fora do perímetro urbano, conforme orientação técnica. Em casos semelhantes, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Como evitar acidentes

Nunca andar descalço em lugares de mata fechada. O uso dos sapatos, botinas, botas ou perneiras deve ser obrigatório;

Olhar sempre com atenção os caminhos a percorrer;

Nunca colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros ou entre pedras. Esses são os melhores esconderijos para animais peçonhentos;

Não montar acampamentos junto a plantações, pastos ou matos em regiões onde normalmente há roedores e serpentes;

Nas matas ou nas beiradas das entradas, em acampamentos e piqueniques, nunca deixar as portas do carro abertas, principalmente ao anoitecer. Mesmo durante a troca de pneu, ter essa precaução;

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O que fazer ao encontrar uma cobra

O mais importante é manter a calma e seguir um protocolo simples de segurança para evitar um acidente: