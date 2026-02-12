Vídeo mostra captura de cobra escondida em motocicleta em MG
Serpente foi retirada por bombeiros no centro de cidade mineira e solta em área de mata
compartilheSIGA
Uma cobra foi capturada de dentro de uma motocicleta na tarde dessa quarta-feira (11/2), no Centro de Itajubá (MG), no Sul do estado. O resgate foi registrado em vídeo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 14h, na Rua Padre Marçal Ribeiro. No local, os militares encontraram uma motocicleta BMW F800 estacionada em via pública, com uma serpente conhecida como cipó-verde alojada entre as carenagens e estruturas internas do veículo, em ponto de difícil acesso.
Leia Mais
A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres. Com a chave fornecida pelo proprietário e após análise de risco, os bombeiros deram partida no motor da moto para estimular a saída do animal, estratégia que funcionou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em seguida, a equipe capturou a serpente, espécie não peçonhenta. O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao habitat natural em uma área de mata.