Assine
overlay
Início Gerais
CAPTURA

Vídeo mostra captura de cobra escondida em motocicleta em MG

Serpente foi retirada por bombeiros no centro de cidade mineira e solta em área de mata

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/02/2026 05:57

compartilhe

SIGA
x
Os bombeiros deram partida no motor da moto para estimular a saída do animal, estratégia que funcionou
Os bombeiros deram partida no motor da moto para estimular a saída do animal, estratégia que funcionou crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma cobra foi capturada de dentro de uma motocicleta na tarde dessa quarta-feira (11/2), no Centro de Itajubá (MG), no Sul do estado. O resgate foi registrado em vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 14h, na Rua Padre Marçal Ribeiro. No local, os militares encontraram uma motocicleta BMW F800 estacionada em via pública, com uma serpente conhecida como cipó-verde alojada entre as carenagens e estruturas internas do veículo, em ponto de difícil acesso.

Leia Mais

A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres. Com a chave fornecida pelo proprietário e após análise de risco, os bombeiros deram partida no motor da moto para estimular a saída do animal, estratégia que funcionou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, a equipe capturou a serpente, espécie não peçonhenta. O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao habitat natural em uma área de mata.

Tópicos relacionados:

captura cobra corpo-de-bombeiros minas-gerais serpente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay