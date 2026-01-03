Assine
SUCURI

Sucuri gigante é vista em poço em MG e vídeo viraliza

Flagra em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, chama atenção pelo tamanho da cobra e narração do morador

Wellington Barbosa
Repórter
03/01/2026 11:02

Vídeo, que aconteceu em Santa Vitória (MG) viralizou pelo tamanho da cobra e narração do morador crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma sucuri gigante foi vista descansando em um poço e teve as imagens gravadas por um morador em Santa Vitória (MG), no Triângulo. O vídeo viralizou nas redes sociais, chamando a atenção tanto pelo tamanho do animal quanto pela reação espontânea de quem fez a gravação.

As imagens foram publicadas na página de nome Biólogo Henrique, que mantém um perfil nas redes sociais dedicado a flagras de animais silvestres em diferentes regiões do país. Segundo ele, a cobra registrada é da espécie Eunectes murinus, conhecida popularmente como sucuri-verde.

O flagrante teria sido feito em 16 de novembro do ano passado, mas o vídeo só foi divulgado recentemente, possivelmente quando chegou até o perfil responsável pela publicação.

Durante a gravação, o morador da região demonstra surpresa com o tamanho do animal e chega a brincar com a situação. “Parece um pneu de trator. Que trem bonito”, comenta, em tom descontraído, enquanto filma a sucuri imóvel dentro do poço.

overflay