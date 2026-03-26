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CRIMES EM MINAS

Mulher acusada de matar os filhos tem pedido de insanidade mental negado

Gissele de Oliveira é acusada de assassinar cinco filhos biológicos, com idades entre 10 meses e 3 anos, em um intervalo de 13 anos

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/03/2026 17:57 - atualizado em 26/03/2026 17:59

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O pedido de instauração de incidente de insanidade mental solicitado pela defesa da ré foi indeferido
Pedido de instauração de incidente de insanidade mental solicitado pela defesa de Gissele de Oliveira foi indeferido pela Justiça crédito: Reprodução/Redes Sociais

O pedido da defesa de Gissele Rosângela de Oliveira, acusada de assassinar cinco, dos sete filhos biológicos envenenados, para averiguar possível insanidade mental, foi negado pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Timóteo, no Vale do Aço. A decisão foi dada nessa quarta-feira (25/3), quando foi realizada a primeira audiência de instrução do caso.

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Na audiência de ontem, foram ouvidas seis testemunhas de acusação. A audiência de continuação foi marcada para 8 de maio, às 10h, quando serão ouvidas mais testemunhas e quando, possivelmente, a ré será interrogada. O caso tramita na Comarca de Ipatinga, também no Vale do Aço mineiro.

Conforme a decisão, "a legislação processual exige que esta dúvida seja fundada e suficientemente demonstrada por elementos que revelem, ainda que minimamente, a plausibilidade de transtorno mental atual ou pretérito, capaz de comprometer a imputabilidade penal."

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"No presente caso, não se extrai dos autos qualquer documento médico, laudo técnico, atestado
ou registro clínico capaz de sustentar minimamente a pretensão defensiva", considerou a juíza Marina Souza Lopes Ventura Aricodemes, em sua decisão. 

Relembre o caso

A suspeição da morte dos cinco filhos foi levantada pela mãe de Gisele, que procurou a polícia para prestar depoimento e relatar que a filha tinha problemas psiquiátricos. Segundo a mãe, a suspeita começou a apresentar problemas psiquiátricos em 2008.

A primeira morte, de João Damasceno, teria ocorrido em outubro de 2010. Um mês depois, o segundo filho, Cauã, morreu nas mesmas circunstâncias. Na época, segundo a polícia, não houve suspeitas e as mortes foram atribuídas a causas naturais.

Posteriormente, em 2019, mais dois filhos de Gisele morreram – em junho, Ana Júlia; em agosto, Kaik. Conforme informado pela polícia, ainda sem nenhuma suspeita entre os casos. Em janeiro de 2023, morreu o quinto filho de Gisele. Foi quando a mãe da investigada encontrou na casa da filha caixas de sedativos. A avó, então, suspeitou das mortes dos netos. 

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Em outubro de 2025, a Polícia Federal (PF) participou do processo de extradição da mulher, que fugiu para Portugal no mesmo ano e foi presa no país europeu. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a acusada teria administrado, intencionalmente, substâncias sedativas, que provocaram a morte de seus cinco filhos, com idades entre 10 meses e três anos. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2023, em Timóteo. 

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Mesmo de Portugal, segundo as investigações, Gisele continuou intimidando familiares e testemunhas para impedir as investigações. Ela foi localizada em Coimbra, em 5 de maio do ano passado, e presa pela Polícia Judiciária portuguesa. Conforme a PF, o nome dela constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol – um alerta internacional para uma pessoa procurada. 

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