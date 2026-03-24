Justiça nega recurso da defesa e goleiro Bruno segue foragido

A Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro negou o recurso apresentado pela defesa do goleiro Bruno Fernandes contra a ordem de retorno ao sistema prisional. Com a decisão, o ex-jogador do Flamengo continua na condição de foragido da Justiça.

O mandado de prisão havia sido expedido em 5 de março, depois que a VEP concluiu que Bruno descumpriu condições da liberdade condicional. Segundo o Tribunal de Justiça, ele viajou ao Acre no dia 15 de fevereiro para disputar partidas pelo Vasco-AC, sem nenhuma autorização judicial. Uma das restrições impostas pela Justiça proibia o ex-atleta de sair do estado do Rio de Janeiro.

Diante da infração, a VEP revogou o benefício e determinou que Bruno voltasse ao regime semiaberto. Ele, porém, não atendeu à determinação. Conforme nota do Tribunal de Justiça do Rio, esse regime é cumprido, em regra, dentro de estabelecimento prisional. A única exceção é o chamado trabalho extramuros, que só pode ser autorizado mediante proposta de emprego considerada idônea, fiscalização prévia, manifestação do Ministério Público e decisão judicial.

Bruno Fernandes ficou em regime fechado de 2010 a 2019, quando avançou para o semiaberto. A liberdade condicional foi concedida apenas em 2023.

Condenado por assassinato de Eliza Samudio

Eliza Samudio. Foto: Reprodução / Netflix

O goleiro foi preso em 2010 pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samudio, crime que teve grande repercussão internacional. Em 2013, foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. A Justiça concluiu que o crime ocorreu depois que Eliza passou a cobrar o reconhecimento da paternidade do filho que teve com o ex-jogador, Bruninho Samudio, hoje goleiro nas categorias de base do Botafogo.

'Durmo com a consciência tranquila'

Em entrevista de setembro de 2020, Bruno declarou que dorme com a consciência tranquila. "Não (devo pedir perdão para ninguém). Todas as pessoas às quais pedi perdão já me perdoaram. Durmo com a minha consciência tranquila", afirmou ao Conexão Repórter, do SBT.

O ex-goleiro do Flamengo, se defendeu e chegou a questionar sua condenação, afirmando que havia erros no processo. "Eu não sou o mandante", disse ele. "Pra prisão eu não volto, nunca mais", completou.

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(Com informações do Estado de Minas)