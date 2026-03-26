Campeonato de entregadores de delivery ocorre neste domingo (29/3) em BH

A segunda edição da Delivery Cup, campeonato de futebol com equipes formadas por entregadores e entregadoras, acontece neste domingo (29/3), na Arena Racing, no Bairro Universitário, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Criado por profissionais do próprio setor, o torneio reúne participantes de diferentes regiões de Minas Gerais e conta com o apoio do iFood.

O suporte dado pela empresa de delivery veio por meio do edital nacional ChegaJunto, que vai investir R$ 10 milhões em 28 projetos espalhados pelo Brasil e que, de acordo com a empresa, busca melhorar a vida de quem trabalha com entregas no país.

A Delivey Cup foi idealizada por Peterson Ramos, presidente do Instituto Delivery Bom e entregador, em parceria com Nenzada, entregador e produtor de conteúdo conhecido por falar inglês com clientes, reúne profissionais do setor fora da rotina de trabalho para momentos de convivência, lazer e integração por meio do esporte.

O primeiro torneio foi feito em setembro de 2025, em BH, e reuniu 10 equipes – oito masculinas e duas femininas. Seis meses depois, o campeonato volta a acontecer em um espaço maior, a Arena Racing, no Bairro Universitário, com expectativa de público superior a mil pessoas.

Nesta edição, o campeonato conta com oito equipes masculinas e três femininas. No masculino, os times serão divididos em dois grupos, com os dois melhores de cada chave avançando para as semifinais e, posteriormente, para a final. O evento será aberto ao público e à comunidade local.

A segunda edição da Delivery Cup também conta com transmissão ao vivo das partidas nos canais oficiais do iFood nos seguintes Pontos de Apoio: Tatuapé (SP), Botafogo (RJ), Recife, Goiânia, São Bernardo (ABC Paulista), Salvador, João Pessoa e Belo Horizonte, e com sorteio de brindes durante a transmissão.

Serviço

Data e horário: Domingo, 29 de março, a partir das 9h

Local: Arena Racing, Bairro Universitário, Belo Horizonte (MG)

Entrada: evento aberto ao público – não é necessário fazer inscrição. Basta chegar ao local a partir das 9h

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A capacidade máxima é de até 2 mil pessoas