No iFood, 15% dos pedidos chegam por aplicativo de mensagens com IA

Ferramenta que converte conversas em pedidos avança entre pequenos restaurantes

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Guilherme Amado e Gustavo Silva
22/12/2025 16:52

Cerca de 15% dos pedidos do iFood já chegam por aplicativos de mensagens, segundo dados da empresa. Em novembro, foram 25 milhões de solicitações processadas por esse canal, impulsionadas pelo Anota AI, ferramenta que converte conversas em pedidos e está presente em cerca de 48 mil restaurantes.

O Anota surgiu como um sistema de atendimento por chat e, ao longo de 2025, passou a concentrar funções de automação e gestão baseadas em inteligência artificial. Entre janeiro e novembro, o número de pedidos processados pelo canal cresceu quase 30%.

Com maior adesão entre pequenos e médios negócios, o sistema lê mensagens de texto ou áudio enviadas pelos clientes e transforma a conversa em um pedido dentro do cardápio.

