De morango do amor a teste de gravidez: o que os brasileiros pediram no Ifood

Análise revela o sucesso de sobremesas virais e a força de clássicos como hambúrguer e pizza; veja o ranking dos pratos mais amados do país

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/12/2025 11:17 - atualizado em 12/12/2025 11:17

Mais de um milhão de pedidos de morango do amor foram feitos no iFood em 2025
Mais de um milhão de pedidos de morango do amor foram feitos no iFood em 2025 crédito: Divulgação Millena Moreira

O Morango do Amor e o pistache airam no gosto dos brasileiros. É o que revelou a retrospectiva de 2025 do Ifood, que apontou os pratos e tendências que dominaram os pedidos no Brasil.

Além dos sabores virais, clássicos como o hambúrguer e a pizza mantêm sua liderança absoluta no paladar nacional. O levantamento, baseado nos hábitos de 60 milhões de consumidores, mostra como o delivery vai além da refeição, servindo para resolver imprevistos e acompanhar conversas online.

Hits que saíram das redes para a mesa

O grande fenômeno de 2025 foi o Morango do Amor. Impulsionado por vídeos virais, o doce ultrapassou a marca de 1 milhão de pedidos, provando que uma tendência digital pode influenciar diretamente o consumo. O pico de popularidade ocorreu entre junho e julho, quando os pedidos pelo item registraram um salto de mais de 2.300% em apenas um mês.

O pistache também se firmou como o sabor gourmet do momento. Com quase 200 mil pedidos, a castanha marcou presença principalmente em sorvetes, picolés e gelatos, mas também apareceu em inovações salgadas, como esfihas. O consumo se concentrou nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os campeões absolutos do delivery

Apesar das novidades, o hambúrguer continua imbatível na preferência nacional, com mais de 206 milhões de unidades vendidas em todo o país. O lanche liderou o ranking em todos os estados, com São Paulo registrando 33 milhões de pedidos.

A pizza aparece em segundo lugar, com o sabor calabresa liderando como o preferido dos brasileiros. Combinações como meia calabresa com frango e catupiry também se mostraram populares. O açaí completa o pódio, mantendo sua forte tradição, especialmente no Pará, onde o número de pedidos continua crescendo.

Os favoritos dos mineiros

O levantamento mostrou que, entre os pratos mais pedidos dos mineiros, não aparece o tradicional pão de queijo. Veja a lista dos cinco favoritos:

  1. Hambúrguer

  2. Açaí

  3. Pratos com carne

  4. Pizza

  5. Comida brasileira

De testes de gravidez a carregadores

A retrospectiva também revelou que o aplicativo se tornou um aliado para resolver imprevistos. Um dos dados mais curiosos foi o de itens de farmácia: foram vendidos 634.966 testes de gravidez ao longo do ano, uma média de 1.763 por dia.

Outros produtos não alimentícios que se destacaram foram carregadores de celular, chips de telefonia e até peças de roupa íntima, com alta demanda no Rio de Janeiro. Esses números mostram que a conveniência imediata se tornou essencial na rotina dos brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

culinaria delivery gastronomia

