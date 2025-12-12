De morango do amor a teste de gravidez: o que os brasileiros pediram no Ifood

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Morango do Amor e o pistache airam no gosto dos brasileiros. É o que revelou a retrospectiva de 2025 do Ifood, que apontou os pratos e tendências que dominaram os pedidos no Brasil.

Além dos sabores virais, clássicos como o hambúrguer e a pizza mantêm sua liderança absoluta no paladar nacional. O levantamento, baseado nos hábitos de 60 milhões de consumidores, mostra como o delivery vai além da refeição, servindo para resolver imprevistos e acompanhar conversas online.

Hits que saíram das redes para a mesa

O grande fenômeno de 2025 foi o Morango do Amor. Impulsionado por vídeos virais, o doce ultrapassou a marca de 1 milhão de pedidos, provando que uma tendência digital pode influenciar diretamente o consumo. O pico de popularidade ocorreu entre junho e julho, quando os pedidos pelo item registraram um salto de mais de 2.300% em apenas um mês.

O pistache também se firmou como o sabor gourmet do momento. Com quase 200 mil pedidos, a castanha marcou presença principalmente em sorvetes, picolés e gelatos, mas também apareceu em inovações salgadas, como esfihas. O consumo se concentrou nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os campeões absolutos do delivery

Apesar das novidades, o hambúrguer continua imbatível na preferência nacional, com mais de 206 milhões de unidades vendidas em todo o país. O lanche liderou o ranking em todos os estados, com São Paulo registrando 33 milhões de pedidos.

A pizza aparece em segundo lugar, com o sabor calabresa liderando como o preferido dos brasileiros. Combinações como meia calabresa com frango e catupiry também se mostraram populares. O açaí completa o pódio, mantendo sua forte tradição, especialmente no Pará, onde o número de pedidos continua crescendo.

Os favoritos dos mineiros

O levantamento mostrou que, entre os pratos mais pedidos dos mineiros, não aparece o tradicional pão de queijo. Veja a lista dos cinco favoritos:

Hambúrguer Açaí Pratos com carne Pizza Comida brasileira

De testes de gravidez a carregadores

A retrospectiva também revelou que o aplicativo se tornou um aliado para resolver imprevistos. Um dos dados mais curiosos foi o de itens de farmácia: foram vendidos 634.966 testes de gravidez ao longo do ano, uma média de 1.763 por dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros produtos não alimentícios que se destacaram foram carregadores de celular, chips de telefonia e até peças de roupa íntima, com alta demanda no Rio de Janeiro. Esses números mostram que a conveniência imediata se tornou essencial na rotina dos brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.