iFood lança Ailo, IA que permite fazer pedidos por WhatsApp; veja como

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O iFood anunciou o início dos testes públicos do Ailo, um assistente de inteligência artificial generativa que inaugura a fase dos “pedidos por conversa” no aplicativo. A ferramenta permite que o usuário peça comida de forma natural, digitando frases como “quero um jantar romântico” ou “preciso de algo leve que chegue em 30 minutos”.

Desenvolvido para compreender intenções e contextos, o Ailo busca tornar a experiência de compra mais fluida e personalizada. Além do app, a novidade também está sendo testada no WhatsApp, permitindo que o cliente inicie o pedido fora da plataforma tradicional. Segundo o iFood, mais de 70 mil pessoas já participaram do piloto, somando mais de 100 mil interações.

Os primeiros resultados indicam ganhos de eficiência. Pedidos feitos com o Ailo têm 48% mais chances de ir para o carrinho e são concluídos 33% mais rápido quando realizados pelo WhatsApp. A expansão dos testes deve ocorrer ao longo dos próximos 12 meses, com base no aprendizado obtido a partir das interações com os usuários.

Para construir o assistente, o iFood usou o Large Commerce Model (LCM), tecnologia desenvolvida em parceria com a Prosus. O modelo analisa bilhões de interações reais, como buscas, compras e avaliações, para compreender hábitos e prever intenções de consumo. Essa base permite que a IA personalize sugestões com maior precisão, antecipando preferências de acordo com o momento e o perfil de cada pessoa.

Ailo entende intenções, sugere opções personalizadas e inaugura a era dos agentes inteligentes no delivery brasileiro Leo Lima/EM



Segundo Isabella Piratininga, diretora de Transformação Disruptiva do iFood, o Ailo representa uma nova etapa da personalização digital no Brasil. “Com Ailo, o iFood se adapta ao comportamento do usuário. A ideia é oferecer uma experiência coerente com o canal usado, seja por voz, texto ou interface visual”, afirmou.

O Ailo é alimentado por uma arquitetura híbrida que combina modelos da Anthropic, OpenAI e AWS. Cada camada atua de forma complementar, desde a interpretação de linguagem natural até a geração de respostas em tempo real, sempre integrada ao LCM, que garante personalização e contexto.

O sistema também foi projetado para seguir normas de segurança e privacidade, priorizando a proteção dos dados dos 60 milhões de usuários da plataforma. De acordo com o iFood, a IA deve evoluir continuamente com base nas interações do público e na ampliação dos canais de acesso.

Os consumidores interessados já podem participar dos testes enviando um “oi” para o número +55 (11) 91150-4025 no WhatsApp.

