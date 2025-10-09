Carregadores de carro elétrico: conheça os tipos e as diferenças

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A decisão de comprar um carro elétrico traz consigo uma dúvida fundamental para o dia a dia: como e onde recarregar a bateria? Embora a rede de postos esteja em expansão, a principal solução para a maioria dos motoristas acontece dentro de casa. Entender os tipos de carregadores disponíveis é o primeiro passo para garantir conveniência e eficiência.

Existem diferentes níveis de potência e modelos de plugues, cada um adequado a uma necessidade específica. A escolha vai desde um carregador portátil, que pode ser ligado em uma tomada comum, até estações de parede mais potentes, conhecidas como wallbox. Conhecer as diferenças entre eles evita gastos desnecessários e otimiza o tempo de recarga do veículo.

Leia mais

Os níveis de potência dos carregadores

Os carregadores de carros elétricos são classificados em níveis, que indicam a velocidade da recarga. Essa divisão ajuda o consumidor a identificar qual equipamento se encaixa melhor em sua rotina e na infraestrutura elétrica de sua residência ou condomínio.

Nível 1 (Portátil)

Esse é o carregador de emergência que geralmente acompanha o veículo. Ele pode ser conectado a uma tomada doméstica padrão de 110V ou 220V.

Sua potência é baixa, variando de 1,8 kW a 3 kW, o que resulta em um tempo de recarga longo. Para uma bateria completa, pode levar mais de 20 horas. É uma opção para recargas noturnas de modelos híbridos plug-in ou para situações imprevistas.

Nível 2 (Wallbox)

Considerado a solução ideal para residências e condomínios, o carregador de Nível 2, ou wallbox, oferece um equilíbrio entre velocidade e custo. Ele requer uma instalação dedicada, com um circuito elétrico exclusivo, e opera em 220V.

As potências mais comuns variam de 7 kW a 22 kW, permitindo uma recarga completa em cerca de 4 a 8 horas, dependendo do carro e da potência do aparelho.

Nível 3 (Carga rápida DC)

Estes são os eletropostos de alta potência encontrados em rodovias e shoppings. Eles utilizam corrente contínua (DC), ao contrário dos outros que usam corrente alternada (AC), para alimentar a bateria diretamente.

Com potências que partem de 50 kW e podem ultrapassar 300 kW, são capazes de carregar 80% da bateria em menos de 30 minutos. Sua instalação é complexa e de alto custo, podendo ser inviável para uso residencial.

Padrões de plugues no Brasil

Assim como os celulares já tiveram vários tipos de conectores, os carros elétricos também possuem padrões diferentes. No entanto, o mercado brasileiro tem caminhado para uma padronização que facilita a vida do consumidor.

O padrão mais utilizado no Brasil para recarga em corrente alternada (AC), ou seja, em carregadores de Nível 1 e 2, é o Tipo 2, também conhecido como “Mennekes”. A grande maioria dos veículos elétricos vendidos atualmente no país, incluindo modelos de marcas europeias, asiáticas e americanas, utiliza esse conector.

Para a recarga rápida em corrente contínua (DC), o padrão adotado é o CCS2 (Combined Charging System). Esse conector é uma evolução do Tipo 2, pois integra os pinos de recarga lenta com dois pinos adicionais maiores para a corrente contínua. Dessa forma, o mesmo bocal no carro serve para os dois tipos de recarga.

Ainda é possível encontrar veículos com outros padrões, como o CHAdeMO, presente em modelos mais antigos da Nissan. No entanto, a tendência é que o CCS2 se consolide como o conector universal para recarga rápida no país.

Como instalar um carregador de parede em casa

Instalar um wallbox em casa é um processo que exige planejamento e a contratação de um profissional qualificado. Seguir os passos corretos garante a segurança da instalação e o bom funcionamento do equipamento. Veja um guia rápido:

Avalie a rede elétrica do imóvel: o primeiro passo é chamar um eletricista para verificar se o quadro de energia da sua casa ou apartamento suporta a carga extra. Em muitos casos, especialmente em construções mais antigas, pode ser necessário um upgrade da fiação ou do disjuntor. Escolha o carregador ideal: defina a potência do wallbox com base no seu veículo e no seu uso diário. Um carregador de 7,4 kW é suficiente para a maioria dos carros elétricos, garantindo uma carga completa durante a noite. Verifique a capacidade máxima de recarga em AC que seu carro suporta para não comprar um aparelho mais potente que o necessário. Contrate uma empresa especializada: a instalação deve ser feita por um profissional ou empresa com experiência em carregadores veiculares. O serviço inclui a passagem de um circuito exclusivo do quadro de força até a garagem, a instalação de dispositivos de proteção (como o disjuntor e o DR) e a fixação do wallbox na parede. Defina o melhor local: o carregador deve ser instalado em um local coberto, protegido da chuva e do sol direto. Escolha um ponto estratégico que facilite a conexão do cabo ao carro, independentemente de como ele esteja estacionado na vaga. Verifique as regras do condomínio: se você mora em apartamento, consulte o síndico sobre as regras para a instalação. A legislação atual facilita o processo, mas é preciso seguir os trâmites do condomínio, que podem incluir a apresentação de um projeto técnico e a instalação de um medidor de energia individual para a cobrança.

Quanto custa para instalar um carregador de carro elétrico?

O custo total varia bastante. O equipamento em si, um wallbox de 7,4 kW, pode custar entre R$ 2.500 e R$ 7.000.

Já o serviço de instalação depende da complexidade. Em uma casa, pode variar de R$ 1.500 a R$ 3.000, enquanto em apartamentos a distância até o quadro de luz pode elevar o valor.

Posso usar uma tomada comum para carregar o carro?

Sim, é possível usar o carregador portátil em uma tomada comum de 220V e 20A, que seja devidamente aterrada.

Contudo, essa modalidade é extremamente lenta e deve ser vista como uma solução de emergência, não para uso diário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Carregar o carro em casa aumenta muito a conta de luz?

O impacto na conta de luz é real, mas o custo por quilômetro rodado continua sendo muito inferior ao de um carro a gasolina.

Para calcular o custo de uma recarga completa, basta multiplicar o tamanho da bateria (em kWh) pelo valor da tarifa de energia da sua região.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.