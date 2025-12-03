Assine
iFood lança Retrospectiva 2025 com capivara, vira-lata e novidades

Plataforma mostra seu prato favorito e o quanto você economizou; veja como acessar e quais foram os itens mais pedidos por 60 milhões de usuários

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/12/2025 13:32 - atualizado em 03/12/2025 14:34

iFood lança Retrospectiva 2025 com capivara, vira-lata e novidades
iFood lançou retrospectiva para os usuários relembrarem os principais pedidos de comida via plataforma crédito: iFood

O iFood liberou a Retrospectiva 2025 para os mais de 60 milhões de usuários. A ferramenta revela de forma personalizada pratos e restaurantes e outros itens mais consumidos ao longo do ano. Além disso, a plataforma revelou quais categorias foram as favoritas.

A categoria de Lanches liderou o ranking de pedidos com 253 milhões de unidades. A culinária brasileira ficou em segundo lugar, com quase 118 milhões de escolhas, seguida pela pizza, com 92 milhões. O levantamento também mostrou que o jantar é o principal horário para o delivery, somando 487,7 milhões de pedidos, quase o dobro do almoço, que registrou 278 milhões.

O lanche da tarde aparece como outro momento importante, com 71,7 milhões de pedidos. O café da manhã (23,5 milhões) e os pedidos de madrugada (22,3 milhões) completam a análise dos horários de consumo.

Novidades da edição 2025

Neste ano, a retrospectiva traz recursos inéditos. A plataforma agora exibe os hábitos de consumo com base no dia da semana e no turno preferido, seja café da manhã, almoço, lanche, jantar ou madrugada. A apresentação visual também mudou, com artes que simulam panos de prato estampados com frases divertidas, como "Meu hobby é fingir que vou cozinhar".

A retrospectiva é apresentada em 15 telas no formato de stories, que podem ser compartilhados nas redes sociais. Cada pessoa pode conferir informações como o total de pedidos, o prato favorito, os tipos de restaurantes mais escolhidos e qual categoria, além de comida, foi a mais utilizada, como Mercado, Farmácia ou Pet.

As ilustrações são protagonizadas por ícones carismáticos, como a capivara e o cachorro vira-lata caramelo. Além disso, assinantes do Clube iFood poderão ver o valor total que economizaram em descontos e sua posição no ranking de economia da plataforma.

Com o tema “O melhor do iFood é o brasileiro. E ser brasileiro”, a experiência fica disponível no aplicativo até 31 de dezembro.

Como acessar a retrospectiva

Para visualizar seu resumo personalizado no iFood, siga os passos abaixo:

  1. Abra o aplicativo do iFood, disponível para Android e iOS;

  2. Procure o ícone com o número “25” na grade de categorias ou o banner da Retrospectiva 2025 na tela inicial;

  3. Toque para iniciar e arraste as telas para conferir seus resultados, com a opção de compartilhar nas redes sociais.

Restaurantes parceiros e entregadores também receberão suas próprias retrospectivas nos aplicativos dedicados, a partir dos dias 3 e 10 de dezembro, respectivamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

