Ifood: veja quais foram as comidas mais pedidas no Brasil em 2024

O mercado de delivery de alimentos no Brasil continua em ritmo acelerado de crescimento e deve atingir a marca de US$ 21 bilhões (aproximadamente R$ 1,19 trilhão) em receitas já em 2025, segundo estimativas do Statista. O avanço reflete não apenas uma mudança nos hábitos de consumo intensificada desde a pandemia, mas também uma consolidação do serviço na rotina dos brasileiros, que buscam mais praticidade, variedade e rapidez.

Um relatório recente do iFood, principal plataforma de entregas do país, revelou os hábitos de consumo mais recorrentes no setor em 2024. As preferências apontam para um cardápio variado, onde a praticidade e a familiaridade com os sabores nacionais continuam sendo prioridade.

O que o brasileiro pede e quando pede?

A análise do iFood também mapeou as escolhas por faixa de horário. Pela manhã, os pedidos se concentram nas padarias, com destaque para cafés, pães e salgados, representando 54% das solicitações. Já no almoço, os pratos brasileiros dominam com 38% das preferências, seguidos por marmitas e lanches.

À tarde, os lanches voltam a se destacar (26%), com o açaí se consolidando como sobremesa popular. À noite, os lanches assumem a liderança com 45% dos pedidos, seguidos de perto pelas pizzas. Na madrugada, esse comportamento se intensifica: os lanches representam 70% dos pedidos no período.

Confira os pratos mais pedidos no Brasil

Lanches: hambúrgueres, sanduíches e opções rápidas continuam entre as escolhas favoritas;

Brasileira: pratos típicos como feijoada, churrasco e comida caseira mantêm alta demanda;

Pizza: clássica para todas as horas, combinações variadas seguem conquistando pedidos;

Japonesa: sushi, sashimi e temakis continuam populares entre quem busca uma refeição leve e moderna;

Açaí: permanece como escolha frequente para lanches e sobremesas;

Marmita: prática e acessível, é uma opção para almoço e jantar;

Bolos e doces: sobremesas artesanais ganham espaço entre os pedidos;

Saudável: saladas, pokes e refeições equilibradas crescem entre quem busca uma alimentação leve;

Padaria: pães, cafés e salgados seguem em alta entre os pedidos matinais e da tarde;

Italiana: massas, lasanhas e risotos continuam entre os pratos mais desejados no app.

Previsões e novas tendências

O crescimento do delivery deve se manter firme nos próximos anos. A previsão é que o setor avance a uma taxa de 7,04% ao ano até 2029, chegando a US$ 27,81 bilhões (mais de R$ 1,5 trilhão) em receitas. Com o avanço da digitalização e da oferta de plataformas cada vez mais otimizadas, a penetração de usuários deve atingir 38,8% da população em 2025.

Especialistas apontam ainda uma mudança no perfil do consumidor: aumento de interesse por refeições saudáveis, equilibradas e feitas com ingredientes mais naturais. Isso tem impulsionado categorias como saladas, pokes e pratos vegetarianos ou veganos, abrindo espaço para novas marcas e restaurantes dentro das plataformas de entrega.

Dark kitchens ganham protagonismo

Nesse cenário, as dark kitchens, cozinhas exclusivas para entregas, sem atendimento ao público, têm se mostrado uma estratégia eficaz para atender à demanda crescente. Essas estruturas otimizam custos e ampliam a capacidade de produção dos restaurantes. No país, redes especializadas, como a Kitchen Central, já utilizam o modelo em larga escala, sendo que 57% das franquias do setor operam exclusivamente nesse formato.

A tendência é que, com o avanço da tecnologia, a experiência do delivery continue se aprimorando, com entregas mais rápidas, cardápios personalizados por algoritmos e integração com novos serviços. A praticidade, aliada à inovação, deve seguir conquistando consumidores e moldando o futuro da alimentação fora do lar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice