Food Service: uso de tecnologia impulsiona o crescimento

O crescimento de empresas que investem em tecnologia está cerca de 60% acima de suas concorrentes “sem inovação”, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pela TNS Research e divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Segundo o estudo, o aumento da receita é acompanhado de otimização de processos, redução de custos e agilidade no desempenho de tarefas, resultados obtidos a partir do uso de inteligência artificial (IA) e Big Data e implementação de ferramentas de Customer Relationship Management (CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente).

Hugo Leite, CEO da MHI Sistemas, afirma que o cenário atual para o setor de Food Service (alimentação fora do lar) é de digitalização. “Essa prática trouxe agilidade nos processos, controle de custos e melhores experiências para os clientes. O mercado está mais exigente, e os estabelecimentos que se estruturam com ferramentas de gestão têm mais chances de prosperar”.

Para o empresário, a transformação digital mudou a forma como os negócios operam e se relacionam com os clientes. “Hoje, é impensável gerir um restaurante sem controle de estoque automatizado, dashboards de vendas, integração com delivery e canais digitais. Essa mudança reduziu a informalidade no setor, facilitou o acesso a indicadores em tempo real e aumentou a competitividade”.

Segundo Leite, o gestor moderno precisa de dados confiáveis para tomar decisões rápidas e a tecnologia tem capacidade de entregar exatamente isso. “A automação elimina tarefas manuais, reduz desperdícios e melhora o tempo de resposta. O controle automatizado do estoque evita compras desnecessárias, o uso de sistemas como o KDS na cozinha melhora a organização dos pedidos, enquanto a comanda eletrônica e os totens agilizam o processo no atendimento. Tudo isso contribui para uma operação mais enxuta e eficiente”.

Tendências tecnológicas no Food Service

De acordo com Hugo Leite, as ferramentas de gestão mais utilizadas por restaurantes, bares e lanchonetes atualmente são sistemas ERP especializados para controle de vendas, compras, estoque, produção e financeiro, plataformas de Business Intelligence (BI), aplicativos de autoatendimento e Kitchen Display Systems (KDS, ou Sistema de Display de Cozinha) e integrações com plataformas de delivery.

O CEO da MHI Sistemas esclarece que uma presença digital ativa em redes sociais, Google Meu Negócio e WhatsApp Business, campanhas segmentadas de Meta Ads e Google Ads, programas de fidelidade integrados aos sistemas de venda, Marketing de conteúdo com foco em gastronomia e experiência e análises de comportamento do consumidor são as estratégias digitais mais eficazes para atrair e reter clientes no segmento.

Conforme dados divulgados pela Abrasel em março, a popularização do WhatsApp como canal de pedidos tem impulsionado o uso de IA no atendimento. Segundo levantamento da entidade, 38% dos estabelecimentos já utilizam algum nível de automação em 2025, 21% combinam bots com atendimento humano e 17% operam exclusivamente com inteligência artificial.

“A inteligência artificial aplicada à gestão e atendimento automatizado, como agentes financeiros, compras, cotação, atendimento, menu digital com recomendação personalizada, painéis avançados de performance (BI), com foco em rentabilidade e produtividade e automação de marketing com base no comportamento de consumo estão entre as tendências tecnológicas que devem transformar ainda mais o setor nos próximos anos”, conclui o empresário.

