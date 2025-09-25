MG: iFood assina protocolo de conscientização a motoboys

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Nos últimos dez anos, 9.150 pessoas morreram em acidentes envolvendo motociclistas, e outras 637 mil ficaram feridas, em Minas Gerais. Diante desse cenário, um protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira (25/9) a fim de promover ações de capacitação e conscientização para entregadores de aplicativo.

O foco do documento assinado entre o governo estadual e a iFood durante a realização de um Pit Stop Educativo na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é fomentar parcerias de capacitação e qualificação em boas práticas de trânsito para motociclistas registrados na plataforma de entrega.

Segundo a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Silvia Listgarten, o que está sendo proposto é uma mudança de cultura com foco em segurança no trânsito e, ao mesmo tempo, entendendo a especificidade do trabalho dos entregadores.

Como divulgado durante o evento, são mais de 100 milhões de entregas por aplicativo realizadas por mês em todo o estado. Hoje, Minas conta com uma frota de mais de 3,4 milhões de motocicletas, o equivalente a 41% dos veículos no estado, sendo 318 mil somente em Belo Horizonte.

Repercussão

Para muitos condutores, as entregas por aplicativo são a principal fonte de renda. É o caso de Li Li An, de 40 anos, que começou a trabalhar como entregadora durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Apesar de exaltar a importância do protocolo, ela clama por atenção também de motoristas de automóveis a fim de evitar acidentes com motoboys.

“O dia a dia de um motociclista é bem cansativo e estressante, porque a maioria dos motoristas (de automóveis) não enxerga a gente, não usa o retrovisor e não liga a seta. O cliente quer a entrega para ontem, então a gente tem que acelerar para dar conta do tempo, sem sofrer um acidente no meio do caminho”, explica.

Li conta que aproveitou o evento na Praça da Liberdade para se cadastrar na iFood devido aos benefícios que a empresa garante, como seguro gratuito em caso de acidente ou morte. Para ela, a união da empresa com o estado é uma coisa positiva: “O motociclista é muito sozinho, a gente não para nem para comer. Então, uma oportunidade de conscientizar a população para ajudar um pouquinho o motociclista que trabalha com a entrega é sempre bem-vinda”.

Pit Stop

No último dia da Semana Nacional de Trânsito, realizada entre os dias 18 e 25 deste mês, o Pit Stop Educativo convidou motociclistas a participarem de atividades que destacam o uso de equipamentos de segurança e a importância da pilotagem defensiva.

Os participantes também receberam orientações sobre regularização das documentações necessárias para estarem de acordo com a legislação.

O Pit Stop Educativo contou com 13 parceiros institucionais, dentre eles as Polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG), a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e a Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).