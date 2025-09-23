Vídeo: motociclista morre atropelada por caminhonete de sargento da PM
Segundo a Polícia Militar de Uberaba, a pessoa que conduzia a caminhonete fugiu da cena do acidente sem prestar socorro à vítima
A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura motorista de uma caminhonete Amarok branca que se envolveu em um acidente que ocasionou na morte de uma motociclista, de 39 anos.
Segundo os agentes, o veículo pertence a um sargento da PM da cidade, que está sendo procurado. Após a batida, a pessoa que conduzia este veículo fugiu sem prestar socorro. A colisão aconteceu nessa segunda-feira (22/9) no cruzamento da Avenida Deputado José Marcos Cherem com a Rua Bertolina Correia Maia.
Imagem de câmera de segurança flagrou o momento do acidente. As imagens mostram o motorista, que seguia pela Deputado José Marcus Cherem no sentido bairro, fazendo uma conversão para a rua Bertolina Correia Maia. Nesse momento, a motociclista, que transitava pela avenida no sentido contrário, bate na lateral direita do veículo e cai embaixo dele.
Em seguida, a caminhonete passa por cima da vítima e, aparentemente, da moto e deixa o local sem parar e prestar auxílio.
A vítima, que sofreu esmagamento de tórax, morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).
Caminhonete localizada
Após analisar as imagens de câmeras de segurança, equipe da PM localizou a caminhonete em um condomínio localizado no Bairro Estados Unidos.
No interior do veículo, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 com 16 munições intactas, um rádio comunicador e documentos pessoais. Todo o material foi entregue na Delegacia de Plantão de Uberaba.
No entanto, o sargento da PM, dono do veículo, não foi encontrado no seu apartamento e nem mesmo por telefone. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial e investiga o caso.