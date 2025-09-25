Novo presidente do Iepha-MG é nomeado após operação contra mineração ilegal

O governo de Minas Gerais nomeou o arquiteto Paulo Roberto Meireles do Nascimento para a presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). A designação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25/9).

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Izabela Hendrix, Paulo Roberto tem experiência em planejamento urbano, patrimônio cultural e gestão pública e é conselheiro titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

O Iepha-MG é responsável pela formulação e execução de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural mineiro, incluindo bens tombados, sítios históricos e manifestações culturais tradicionais.

Ele substitui João Paulo Martins, exonerado em 18 de setembro após se tornar alvo da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um esquema bilionário de corrupção no setor ambiental e de mineração. Martins e seu chefe de gabinete, Daniel Silva Queiroga, foram afastados no dia 17.

De acordo com a investigação, o ex-presidente do Iepha teria atuado para favorecer a mineradora Fleurs Global, isentando-a de apresentar relatório de impacto ao patrimônio arqueológico em área protegida. A operação também levou à saída de outros dirigentes de órgãos ambientais do estado.

Operação Rejeito

Deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal (MPF) e Receita Federal, a Operação Rejeito revelou uma rede de favorecimento a mineradoras e liberação fraudulenta de licenças ambientais.

O esquema, segundo as investigações, movimentou R$ 1,5 bilhão e envolvia dezenas de empresas de fachada, núcleos político, financeiro e jurídico. A Justiça Federal já determinou a prisão de 22 pessoas, entre elas o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), além do bloqueio de bens.

A Justiça Federal determinou o sequestro e bloqueio de bens avaliados em R$ 1,5 bilhão, para garantir o ressarcimento aos cofres públicos e impedir a continuidade da movimentação financeira do grupo.

